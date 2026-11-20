El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa su apuesta por convertir a su país en la principal potencia mundial en inteligencia artificial (IA), pero esta vez amenaza con imponer "duras sanciones" e "impuestos enormes" a las compañías que construyan centros de datos fuera de sus fronteras, con el argumento de que no permitirá que China se quede con el negocio tecnológico.

Sobre esa postura, Trump sostuvo este viernes durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca: "No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país". Y fue todavía más terminante al explicar los motivos de su decisión: "No permitiremos que los centros de datos se instalen en otros países porque China se adueñaría de todos, y no permitiremos que eso pase".

Aun así, la advertencia no supone un rechazo al desarrollo de la inteligencia artificial ni a las inversiones multimillonarias que necesita la industria. De hecho, Trump fue uno de los principales impulsores de la expansión de los centros de datos en Estados Unidos. En septiembre, al defender estas instalaciones, aseguró que eran "increíbles" y destacó su impacto económico: "Esto es crecimiento como nunca se ha visto".

Por el momento, el republicano no precisó cómo instrumentaría las sanciones ni qué porcentaje tendrían los nuevos impuestos. Incluso reconoció que todavía no había informado de su propuesta a los funcionarios de su propia administración.

Trump hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, después de regresar de su gira por Asia | Crédito: AFP

Estos centros de datos son instalaciones que concentran miles de servidores y equipos informáticos capaces de almacenar y procesar enormes cantidades de información. Su construcción requiere inversiones millonarias, grandes extensiones de terreno, conexiones de fibra óptica y un suministro de electricidad constante y abundante, por lo que su ubicación se convirtió en una decisión estratégica para las empresas tecnológicas y los gobiernos.

Sin embargo, mientras en Estados Unidos y Europa crecen las discusiones por el impacto de los centros de datos, Milei intenta presentar al país como un destino amigable para las grandes inversiones tecnológicas, con menos regulaciones y beneficios impositivos. "No vamos a regular la inteligencia artificial. Vamos a dejarla en libertad", había afirmado Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Washington, durante una exposición en la que buscó mostrar las ventajas de invertir en el país.

Milei busca posicionar a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones en inteligencia artificial | Crédito: Archivo

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Milei quiere convertir a la Patagonia en un refugio para los gigantes de la IA

La estrategia también apunta a la Patagonia, que cuenta con grandes extensiones de tierra, temperaturas más bajas que facilitan la refrigeración de los servidores, fuertes vientos para generar energía renovable y la cercanía de Vaca Muerta, una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Allí, en ese mapa, Chubut y Neuquén aparecen entre las provincias que buscan captar proyectos de gran escala. La posibilidad de instalar complejos lejos de los principales centros urbanos también representa una ventaja para las compañías que necesitan espacio y disponibilidad energética.

Uno de los proyectos más ambiciosos es el de la firma polaca Green Capital, que planea invertir US$3.000 millones en un centro de datos en la Patagonia para alquilar capacidad de procesamiento a grandes empresas tecnológicas. La iniciativa todavía no tiene un cliente confirmado y su construcción no comenzaría antes de 2028.

Marta Zlotkowska, directora de desarrollo internacional de la compañía, explicó que analizaron distintas ubicaciones en el mundo antes de elegir la región. "Comparamos posibles ubicaciones para el proyecto en todo el mundo y Argentina, bueno, la Patagonia, resultó ser la mejor en todas las categorías", señaló.

También hay movimientos alrededor de Vaca Muerta. Pampa Energía anunció planes para suministrar grandes cantidades de electricidad generada con gas a un centro de datos en la zona y busca desarrolladores interesados en llevar adelante la iniciativa.

La Patagonia aparece como una de las regiones estratégicas para atraer inversiones | Crédito: Wikipedia

La disponibilidad de recursos se suma el incentivo económico que impulsa el Gobierno. Milei busca reducir del 25% al 15% el impuesto a las ganancias corporativas para proyectos de al menos US$1.000 millones vinculados con inteligencia artificial y otras industrias emergentes. La iniciativa, que todavía debe conseguir aprobación del Senado, apunta a convencer a empresas que miran con cautela la inestabilidad económica argentina.

Peter Thiel, OpenAI y el interés de los magnates tecnológicos por la Argentina

El interés de las grandes figuras de Silicon Valley por el país tampoco empezó con la discusión de Trump. Durante los últimos meses, Milei recibió a empresarios, inversores y representantes de algunas de las compañías más importantes del sector.

Sobre esa agenda de contactos con el sector tecnológico, aparece Peter Thiel, cofundador de PayPal y fundador de Palantir, una empresa especializada en el procesamiento y análisis de grandes bases de datos. El magnate visitó Buenos Aires en abril y se reunió con el Presidente, en un encuentro que volvió a mostrar la cercanía entre ambos.

Thiel ya había coincidido con Milei en enero y mayo de 2024. En aquella oportunidad, el mandatario había resumido su entusiasmo por el potencial del país con una frase: "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente".

Peter Thiel se reunió con Javier Milei durante su visita a Buenos Aires en abril | Crédito: NA

Otro nombre que apareció en la escena argentina fue el de Bill Gates. El cofundador de Microsoft fue visto esta semana en el barrio porteño de La Boca y también en Ushuaia, durante una visita de bajo perfil que no tuvo una agenda oficial conocida. Su presencia en el país generó repercusiones por tratarse de una de las figuras más reconocidas de la industria tecnológica mundial, aunque no se informó que su viaje estuviera vinculado con inversiones en centros de datos.

Bill Gates en Argentina | Crédito: Redes sociales

MV/MSS