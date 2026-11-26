Este miércoles, una turista argentina, de 36 años, falleció en una playa nudista cerca de la ciudad uruguaya de Maldonado, donde pasaba unos días de vacaciones junto a su pareja, informaron las autoridades locales.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), personal de la Prefectura Naval llegó al lugar tras recibir una llamada de emergencia. La pareja ya había sido rescatada y allí se constató que la joven, oriunda de la ciudad entrerriana de Viale, había muerto ahogada mientras que su acompañante logró sobrevivir.

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Todo ocurrió en Playa Chihuahua de Maldonado, que se encuentra a 130 kilómetros, aproximadamente, al este de Montevideo, la capital de Uruguay.

Hasta ahora, las autoridades locales no informaron el nombre de la mujer. El fiscal de turno, Sebastián Robles, ordenó realizar las actuaciones correspondientes.

La muerte del turista argentino en Brasil

El pasado 2 noviembre, un turista argentino de 26 años falleció en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, junto al instructor que manejaba el aparato.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), la víctima, identificada como Adrián Guillermo Arismendi, era oriunda de Puerto Deseado, Santa Cruz, y había llegado a la ciudad acompañado por un grupo de amigos.

La otra víctima del accidente fue Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años, informaron los medios brasileños.

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El vicepresidente del Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), Bruno Menescal, declaró que el piloto llevaba 10 años volando y había conseguido su licencia de instructor hacía un año, aproximadamente.

La tragedia sucedió en la zona de aterrizaje de la playa de São Conrado, donde el ala delta realizó un giro a baja altura y chocó contra la rampa ubicada junto a un muro.

Poco después llegaron los bomberos, que hallaron a ambos ocupantes en grave estado y con paro cardiorrespiratorio. Por ese motivo, los llevaron Hospital Municipal Miguel Couto, donde fallecieron.