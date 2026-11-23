Un adolescente de 17 años permanece grave y con asistencia respiratoria mecánica tras un choque y vuelco ocurrido durante la madrugada de este lunes en Resistencia, capital del Chaco. Otros tres jóvenes resultaron heridos y la Policía detuvo a una mujer de 39 años que conducía el segundo vehículo involucrado.

El siniestro se produjo alrededor de las 3 en avenida Sarmiento y Combate Vuelta de Obligado. Un Nissan March, conducido por un joven de 18 años y en el que viajaban tres adolescentes de 17, terminó volcado sobre la banquina. Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Perrando.

Javier Milei y Luis Caputo llegan a Corrientes para el 13° Congreso de Economía Regional

El cuadro más delicado corresponde a uno de los adolescentes, con traumatismo encefalocraneano grave y politraumatismos. Otros dos ocupantes presentaban traumatismos de cráneo leves, según el parte inicial. El conductor recibió el alta médica.

Una patente permitió identificar el otro vehículo

El hallazgo de una chapa patente en la escena permitió identificar un Volkswagen Tera celeste y localizar a su conductora en un domicilio de calle Obligado, alrededor de las 9:30. Según la declaración del conductor del Nissan, el segundo automóvil se había retirado después del impacto. La mujer manifestó que conducía el Volkswagen al momento del hecho, según el informe policial.

Deuda en Chaco: un diputado nacional defendió a Zdero y calificó de “chicana política” la denuncia del PJ

La Fiscalía de Investigación Penal N.º 2, a cargo de Ana González de Pacce, dispuso su aprehensión en una causa por supuestas lesiones graves en accidente de tránsito. El test de alcoholemia realizado al mediodía dio 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. También se ordenaron pericias y el relevamiento de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.