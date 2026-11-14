Un buque cisterna chocó en Nueva Orleans a un crucero amarrado, lo volcó y 180 personas terminaron en el agua

Un buque cisterna que perdió el rumbo embistió a un crucero fluvial amarrado en el puerto de Nueva Orleans, con 180 personas a bordo. La embarcación de pasajeros volcó y casi todos terminaron en el río Misisipi, pero las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

El choque derivó en un gran operativo de rescate de la Guardia Costera estadounidense. Durante el accidente, el crucero se inclinó y se dio vuelta en cuestión de minutos, mientras todavía se evacuaba a los ocupantes. Decenas de personas y al menos dos policías fueron rescatados del agua.

Los medios locales relataron sobre la escena: "Operadores de remolcadores, trabajadores cercanos, la policía y varios otros rescatistas corrieron a ayudar de manera desesperada". De los sobrevivientes, 32 fueron trasladados a un hospital cercano, aunque ninguno tenía heridas de consideración. No hubo muertos ni desaparecidos.

"No tenemos a nadie desaparecido, lo cual verdaderamente es un milagro en el Misisipi", destacó la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, sobre el accidente en que el buque cisterna Atlantic Asphalt impactó de lleno el crucero mientras estaba amarrado. En pocos minutos el crucero se inclinó y se volcó, cuando aún se estaban sacando personas del navío.

Por su parte, la alcaldesa también amplió: "Muchas personas perdieron sus identificaciones e incluso las llaves del auto en la colisión. La mayoría de las personas que estaban en el crucero no eran de la ciudad. Necesitaban cargadores para sus teléfonos. Y algunas personas ni siquiera tenían sus teléfonos".

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La capitana de la Guardia Costera, Melanie Burnham, explicó que el cisterna Atlantic Asphalt habría tenido "algún tipo de pérdida de dirección", aunque la causa exacta del choque aún no se conoce. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte planea investigar el caso, aunque sus miembros aún no pudieron llegar a Nueva Orleans por la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump, por su parte,felicitó a la Guardia Costera en un mensaje en la red social Truth Social que la Casa Blanca compartió en X: "Gracias a la Guardia Costera de Estados Unidos por hacer un trabajo de rescate increíble, y por otras labores relacionadas con el choque de los dos barcos en Luisiana. Asimismo, todos los agentes del orden y los equipos de primera respuesta fueron fantásticos".

El crucero volcado es operado por American Cruise Lines, fue construido en 2015, tiene cinco pisos y capacidad para hasta 150 pasajeros. El buque cisterna, de 160 metros de largo y con bandera de las Islas Marshall, tenía como destino final Nueva Orleans, según MarineTraffic. Es un buque especializado en transportar grandes cantidades de asfalto y betún, sustancia semisólida usada en rutas y techos.