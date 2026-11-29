Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado el área metropolitana de Los Ángeles y otras zonas del sur de California. El movimiento provocó daños menores en infraestructura, afectó sectores del aeropuerto internacional y movilizó a los equipos de emergencia, aunque no se reportaron víctimas ni heridos de gravedad.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo su epicentro a unos seis kilómetros al oeste-sudoeste de Manhattan Beach, frente a la costa de la bahía de Santa Mónica, y se produjo a una profundidad aproximada de 12 kilómetros.

La magnitud fue revisada por los especialistas, que inicialmente habían estimado el terremoto en 4,7. Según medios locales y expertos en sismología, se trató del movimiento más fuerte registrado en el área metropolitana de Los Ángeles en los últimos 12 años.

En los primeros 40 minutos posteriores al sismo, más de 13.000 personas reportaron al USGS haber sentido las sacudidas en distintos puntos del sur de California.

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Los daños que provocó el terremoto en Los Ángeles

El movimiento telúrico ocasionó la caída de paneles de techo y otros daños menores en sectores del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Tras el episodio, equipos de emergencia inspeccionaron edificios públicos, instalaciones estratégicas y redes de servicios para descartar riesgos.

También se difundieron imágenes de una columna de fuego y humo en la refinería de Chevron, ubicada en El Segundo. La compañía y las autoridades aclararon que el episodio estuvo relacionado con la activación automática de los sistemas de seguridad de la instalación.

Sismo en Los Ángeles | Crédito: Agencia NA

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles desplegó personal de sus 106 estaciones para revisar posibles daños estructurales y atender eventuales emergencias.

Las réplicas y las recomendaciones de las autoridades

Después del terremoto principal, se registraron al menos tres réplicas durante la primera media hora. La más intensa alcanzó una magnitud de 3,7 y generó preocupación entre los habitantes de la región.

Las estimaciones preliminares del USGS señalaron una probabilidad cercana al 5% de que ocurra un sismo de mayor intensidad durante los próximos siete días. Por ese motivo, los organismos de emergencia recomendaron mantener las medidas de prevención y estar preparados ante nuevos movimientos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a la población permanecer alerta y seguir las indicaciones oficiales. Asimismo, las autoridades descartaron que el terremoto generara riesgo de tsunami.

California es una de las regiones con mayor actividad sísmica de Estados Unidos debido a la presencia de numerosas fallas geológicas. Uno de los antecedentes más devastadores fue el terremoto de Northridge, ocurrido en enero de 1994, que alcanzó una magnitud de 6,7, dejó 57 muertos y ocasionó pérdidas económicas millonarias.

LB/AF