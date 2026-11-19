El estado de Oaxaca al sur de México registró dos nuevos sismos el último jueves 18 de noviembre. El movimiento telúrico de mayor intensidad se localizó a 56 kilómetros del sureste de la ciudad de Crucecita de una magnitud de 4.0 y una profundidad de cuatro kilómetros.Según el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), la detección se documentó a las 18:17 horas.

En tanto que, una hora antes de la actividad sísmica de mayor envergadura, se midió una actividad sísmica precedente de 3,7 en el municipio de Matías Romero en la región de Oaxaca a las 5:59 de la madrugada de este jueves 19 de noviembre.

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El seguimiento puntual de cada sismo en México demuestra que el estado mexicano concentra una porción significativa de la liberación de energía tectónica diaria en todo el país.

Sismo en Oaxaca | Crédito: X @SSNMexico

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El jefe del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, Arturo Iglesias Mendoza, remarcó “la costa de Guerrero y la de Oaxaca concentran parte importante de la actividad sísmica del territorio nacional debido a la interacción permanente de las placas tectónicas en el Pacífico”.

En tanto que, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Alberto Maza Sánchez enfatizó en “la importancia de responder con rapidez ante los últimos reportes del Servicio Sismológico Nacional, incluso en temblores moderados con magnitudes de 4.0”

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Sismo en Oaxaca | Crédito: SSN

El funcionario estatal destacó en jornadas preventivas que fortalecer la cultura de la autoprotección permite actuar de manera ordenada ante cualquier emergencia geológica .

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Según establecen los parámetros operativos de los últimos reportes del SSN, los movimientos con magnitudes de 4.0 no suelen activar la alerta sísmica en las grandes ciudades porque su energía no alcanza los umbrales de peligro estructural, aunque sí resultan perceptibles en las localidades cercanas al epicentro.