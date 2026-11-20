Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se anotó la noche del pasado 19 de noviembre para un tercer mandato en las elecciones del 28 de febrero, en medio de su ofensiva contra las pandillas en Haití.

Según la agencia AFP, teniendo una aprobación del 80%, el referente de la derecha salvadoreña tiene prácticamente asegurado un nuevo período de seis años.

“Vamos a hacer historia otra vez (...). El Salvador no va a volver al pasado”, prometió el mandatario ante 3.000 seguidores, tras registrar su aspiración en el Tribunal Supremo Electoral. Y agregó: “Ahora sí hay democracia y todos pueden participar”.

Bukele se hizo famoso por su guerra contra las pandillas que bajó de manera drástica la criminalidad en El Salvador, un país que llegó a ser considerado el más violento del mundo sin tener un conflicto bélico.

El presidente presumió de sus logros diciendo que “muchos países quisieran tener lo que nosotros tenemos”.

Nayib Bukele

Edith Torres, de 23 años, que acompañó la inscripción del presidente, le dijo a la agencia AFP que “ahora somos libres, podemos salir donde queremos y ya no hay peligro”

Bukele oficializó su candidatura mientras mantiene un despliegue de más de 2.000 soldados en Haití, un país dominado por las pandillas que secuestraron a 4 aerotécnicos salvadoreños el 18 de octubre.

El presidente salvadoreño afirmó que sus enviados “han estado dándoles una lección a las pandillas de Haití como se las dimos a las pandillas de acá”.

Diego Da Rin, especialista en Haití de Crisis Group, le dijo a la AFP que, con estas acciones, Bukele busca “consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado, diciendo que no solo derrotó a las pandillas salvadoreñas, sino que está ayudando a otro país con una crisis de seguridad que parece irresoluble”.

Nayib Bukele | Crédito: CeDoc

Los cuestionamientos contra el presidente de El Salvador

Desde la implantación del régimen de excepción, en marzo de 2022, el gobierno de Bukele ha detenido a más de 93.000 personas, el 90% de las cuales siguen sin juicio.

En ese contexto, organizaciones de derechos humanos han denunciado capturas arbitrarias, torturas y más de 500 fallecimientos bajo custodia estatal.

Además, Bukele fue criticado en 2025 por mantener incomunicados durante 4 meses a 252 venezolanos deportados a su megacárcel para pandillas. También es acusado de tener casi 90 presos políticos, y grupos de derechos humanos afirman que usa el régimen de excepción para callar a sus críticos.

HM