Historias cotidianas que esconden algo más, situaciones que parecen avanzar en una dirección y relatos que sorprenden cuando el lector cree haber entendido lo que está pasando. Esa es la propuesta de Maximiliano Cabrera, quien acaba de publicar Treinta años y media hora después, un libro en el que juega con las expectativas y busca construir finales inesperados. En diálogo con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, el autor contó cómo trabaja sus cuentos, qué busca generar en quienes los leen y cuáles son los proyectos que tiene en marcha.

“El libro sostiene la idea de estas historias cotidianas, pero que no son lo que parecen”, explicó Cabrera. Según detalló, los relatos incluyen distintas vueltas de tuerca para evitar que las historias se resuelvan de una manera previsible: “Tenés muchas vueltas de tuerca como para que no sean giros, finales inesperados”.

“Parece una cosa, pero no es”: el juego con las expectativas

Durante la entrevista con el conductor Osvaldo Quiroga, Cabrera se detuvo en uno de los cuentos, que tiene un punto de partida autobiográfico. La historia lleva al lector a creer que se trata de un reencuentro amoroso entre dos personas que podrían haber sido pareja y vuelven a encontrarse después de 30 años. Sin embargo, el relato toma otro camino.

“Esa sola es autobiográfica”, aclaró el escritor, y explicó que incluso esa experiencia real fue transformada para construir un efecto narrativo: “Yo le di una vuelta de tuerca para que no sea tan simple como diciendo: estoy contando”. Quiroga destacó justamente esa habilidad para conducir al lector hacia una interpretación que después se modifica.

Cabrera coincidió con esa lectura y sostuvo que, aunque algunas historias parten de situaciones reales, busca agregarles elementos que las vuelvan interesantes. “No soy Maradona como para escribir mi vida, entonces por ahí tenés que disfrazarla con otras cosas”, comentó, al explicar por qué no considera que sus libros sean autobiográficos, más allá de ese primer relato.

El impacto en el lector, una de las mayores satisfacciones

La sorpresa es uno de los efectos que Cabrera busca producir con sus textos. Pero también le interesa la reacción emocional que pueden despertar las historias, algo que empezó a comprobar a partir de las primeras devoluciones sobre el libro, que había salido el lunes anterior a la entrevista.

“Quizás esto también, de la sorpresa o que imagine otra cosa”, respondió cuando Quiroga le preguntó qué espera generar en el lector. Después contó que algunas personas ya le habían transmitido el impacto que les produjo uno de los cuentos.

El libro fue presentado junto a Francisca Magua, con la editorial Azul Francia. Cabrera también mencionó su vínculo con el taller de escritura de Diego Paskowski, del que forma parte desde 2018.

Un nuevo libro con artistas ficticios de los años 60 y 70

Mientras comienza a recibir las primeras reacciones sobre su publicación reciente, Cabrera ya trabaja en otro proyecto, muy diferente al anterior. Se trata de una serie de historias protagonizadas por artistas ficticios de las décadas del 60 y 70, con personajes que recorren distintos géneros musicales.

“Tenés desde un payador a una dupla de boleros, una cantante de tango”, adelantó. Por ahora, el autor lleva escritas cuatro historias y calcula que el libro necesitará, como mínimo, unas diez.

La propuesta todavía está en desarrollo y, según contó, incluso generó una confusión cuando compartió el proyecto con Francisca Magua. Ella esperaba leer ese material, pero Cabrera terminó publicando primero el otro libro. Ahora, mientras ese nuevo conjunto de relatos empieza a tomar forma, el escritor continúa explorando distintas maneras de construir personajes y sorprender a quienes se acerquen a sus historias.