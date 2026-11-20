En una charla con RDEco, por +Perfil, el economista Sebastián Menescaldi explicó que, aunque la Argentina podría mantener un saldo comercial elevado y sumar nuevas fuentes de ingreso de divisas, el panorama financiero presenta varios interrogantes. Entre ellos, mencionó las dificultades para refinanciar la deuda, la posible reducción de los préstamos en dólares y una menor oferta de financiamiento externo. Además, alertó sobre el freno del crédito al sector privado y sus consecuencias sobre la actividad económica.

Al analizar las perspectivas de inflación para el próximo año, Menescaldi sostuvo que el principal interrogante no estará necesariamente en la emisión monetaria o en las cuentas fiscales, sino en la disponibilidad de divisas. “Yo creo que el cuco que va a aparecer para el próximo año va a ser el dólar”, afirmó.

El dólar, el principal desafío económico para el próximo año

El economista reconoció que hubo avances en el ordenamiento monetario y financiero, pero advirtió que el frente cambiario podría generar nuevas complicaciones. “Mejoraste bastante el balance del Banco Central, las cuentas están más ordenadas, no es que emitís pesos sin respaldo, pero creo que la complicación va a empezar a venir por el dólar”, explicó.

En cuanto a la oferta de divisas, señaló que el saldo comercial podría mantenerse en torno de los 30.000 millones de dólares y que el desarrollo de Vaca Muerta Sur también podría aportar recursos adicionales. “Puede aportar hasta 1.000 millones de dólares más mensualmente”, destacó.

Sin embargo, consideró que el problema estará en los flujos financieros y en las necesidades de financiamiento del Estado. “Una noticia que el mercado hoy está empezando a incorporar es que el Gobierno no va a tener acceso a poder refinanciar su deuda, entonces todos esos dólares se los va a tener que comprar al Banco Central”, señaló.

También explicó el cambio que esto representaría para el mercado cambiario: “Lo que hasta este año era, si querés, oferta en el mercado cambiario, el próximo año va a ser demanda”.

Menos dólares financieros y un crédito bancario que empieza a frenarse

Menescaldi también advirtió que durante 2027 podrían ingresar menos dólares provenientes de las obligaciones negociables, el endeudamiento provincial y los préstamos bancarios. Si bien consideró que las empresas podrían refinanciar parte de sus compromisos, señaló que las condiciones financieras internacionales comienzan a encarecer el acceso al crédito.

En ese sentido, mencionó que las compañías deberán afrontar vencimientos cercanos a los 9.500 millones de dólares durante el próximo año.

Uno de los puntos más relevantes de su diagnóstico estuvo relacionado con la estrategia de los bancos frente al escenario electoral. “Si yo hoy estoy prestando 3 dólares, en julio del año que viene, antes de la elección, quiero estar prestando 2 dólares, quiero recuperar 1 dólar”, explicó al reproducir lo que le transmiten las entidades financieras.

El motivo, según detalló, es la necesidad de preservar liquidez ante posibles retiros de depósitos. Así, estimó que los préstamos en dólares podrían pasar de aportar unos 9.000 millones de dólares al sistema durante este año a restar alrededor de 6.000 millones el próximo.

Finalmente, describió un escenario de enfriamiento del financiamiento empresarial, condicionado tanto por la falta de demanda como por la cautela de los bancos.

“El crédito está frenado de los dos lados, hay poca demanda porque no hay actividad que la justifique y también hay poca oferta porque los bancos prefieren poner el pie en el freno”, concluyó.