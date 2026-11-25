Argentina atraviesa una situación económica compleja, pese a que mantiene superávit fiscal y comercial y cuenta con importantes ingresos externos provenientes de la energía y la minería. Así lo planteó Pablo Das Neves durante una entrevista en Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, donde analizó el escenario financiero, cuestionó decisiones del equipo económico de Javier Milei y defendió la continuidad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

“Argentina está atravesando lo que sería una tormenta perfecta, porque hay realmente cuestiones que son exógenas y otras que son endógenas que hacen que tengamos una situación económica realmente muy complicada”, sostuvo. En ese contexto, apuntó contra el costo actual de refinanciar la deuda y consideró que el Gobierno perdió oportunidades para conseguir mejores condiciones financieras.

“El equipo económico la canchereó y se confió demasiado”

Das Neves señaló una paradoja en la economía argentina: la coexistencia de superávit fiscal, superávit comercial y un riesgo país superior a los mil puntos. Según explicó, los ingresos provenientes de la minería y el petróleo tienen un peso importante en el resultado comercial, por lo que le resulta llamativo que las condiciones financieras sigan mostrando tanta fragilidad.

“Si uno mira lo que son las reservas que tiene el Banco Central, lo que miran los flujos previstos de exportación, a uno le llama la atención por qué estaríamos en esta situación”, planteó. Para explicar esa contradicción, recordó una frase del inversor Warren Buffett: “Los mercados pueden permanecer irracionales más tiempo de lo que una cartera puede permanecer solvente”.

El especialista también identificó factores internacionales que complican el panorama, entre ellos la devaluación de Brasil y las dudas generadas por el escenario político estadounidense. Sin embargo, consideró que hubo errores en la estrategia financiera local y apuntó directamente al equipo económico.

“Hoy rolear la deuda argentina tiene un costo realmente de 17, 18%, cuando hace 4, 5 meses podríamos haberla roleado al 8”, advirtió. Y fue más contundente al evaluar la responsabilidad oficial: “Creo que de alguna manera el equipo económico la canchereó, se confió demasiado y hoy tenemos una situación más complicada de la que deberíamos”.

“Cuestionar el RIGI no tiene mucho sentido”

Más allá de sus críticas al manejo económico, Das Neves defendió el RIGI como una herramienta fundamental para atraer inversiones de largo plazo. Consideró que se trata de un modelo probado internacionalmente y adecuado para emprendimientos que necesitan varios años de desarrollo y requieren previsibilidad para concretarse.

“Yo creo que el RIGI es un acierto”, afirmó. Además, explicó que no se trata de inversiones que puedan ejecutarse en seis meses, sino de proyectos que necesitan condiciones de estabilidad garantizadas para avanzar.

En ese sentido, advirtió que las declaraciones políticas que ponen en duda la continuidad del régimen pueden generar consecuencias concretas sobre las decisiones empresariales. Su preocupación apunta especialmente a los dirigentes opositores que plantean revisar los beneficios o dar marcha atrás con el esquema.

La incertidumbre política también puede frenar inversiones

Das Neves sostuvo que los cuestionamientos al régimen de incentivos generan dudas entre los inversores y pueden modificar los cronogramas de los proyectos. “Cuando algún dirigente de la oposición dice: 'Vamos a revisar los RIGI, vamos a dar marcha atrás', todo eso no le hace bien a la economía del país”, señaló.

Según su interpretación, ese tipo de mensajes genera incertidumbre, retrasa inversiones y modifica flujos de capital, incluso cuando los fundamentos económicos de los proyectos siguen siendo favorables. Por eso, consideró que la estabilidad regulatoria debe mantenerse al margen de las disputas políticas.

“Eso creo que es a veces parte del ruido que vemos cuando en realidad, si analizamos los fundamentals, no debería ser”, concluyó el especialista, al marcar la distancia entre las perspectivas de inversión de largo plazo y la incertidumbre financiera y política que atraviesa la Argentina.