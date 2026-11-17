El calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico Ecuatorial podría alcanzar su punto máximo en enero de 2027 y provocar fenómenos climáticos extremos en distintas regiones de Sudamérica. La advertencia fue planteada por la periodista Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, donde analizó las proyecciones climáticas y sus posibles consecuencias para Brasil, Uruguay y Argentina.

Durante la conversación con Jorge Elías, Gosman explicó que, según la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el calentamiento de las aguas podría intensificarse hasta comienzos del próximo año. El fenómeno podría traducirse en lluvias excesivas, temperaturas elevadas y modificaciones importantes en los patrones climáticos de la región.

El calentamiento del Pacífico y las consecuencias para Sudamérica

“Lo que dice la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos es que el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico Ecuatorial va a llegar al pico hasta enero de 2027”, explicó Gosman. Según detalló, los efectos podrían extenderse durante semanas o incluso meses, con consecuencias diferentes según la región afectada.

En el caso de Brasil, las proyecciones mencionadas por la periodista incluyen lluvias muy intensas y grandes tempestades en el sur, mientras que el norte y el oeste del país podrían atravesar períodos de sequía. La situación también podría alcanzar a los países vecinos, ya que los fenómenos previstos para el sur brasileño abarcan a Uruguay y Argentina.

Jorge Elías vinculó esas advertencias con la situación que atraviesa actualmente el río Paraná, cuya crecida mencionó durante el intercambio. “Mir á lo que está pasando con la crecida del río Paraná”, señaló el conductor, mientras Gosman coincidió en que se trata de un dato relevante para observar la evolución del escenario climático regional.

La advertencia de Jörgen Rockström: el planeta se encamina a los 1,8 grados

La periodista también recuperó las declaraciones del climatólogo sueco Jörgen Rockström, a quien describió como un especialista ampliamente reconocido. Según relató, el científico advirtió que el mundo se dirige hacia un calentamiento de 1,8 grados centígrados, una cifra que superaría el objetivo de 1,5 grados establecido para 2030 en el marco del Acuerdo de París.

“Estamos en un peligro real”, fue la advertencia que Gosman atribuyó al climatólogo. La periodista remarcó que el diagnóstico no representa solamente una preocupación para Brasil, sino que tiene implicancias para el conjunto del planeta.

Rockström también señaló que existe una preocupación extendida entre la población. De acuerdo con los datos mencionados por Gosman, el 70% de los ciudadanos del mundo está preocupado por el calentamiento y quiere una respuesta frente a sus consecuencias.

Gosman cuestionó la desinformación y apuntó contra Trump

Más allá de las proyecciones científicas, Gosman puso el foco en las dificultades para instalar el cambio climático como una prioridad política. Al recuperar el planteo de Rockström, mencionó la existencia de una “ignorancia pluralista contaminada por desinformación”, una situación que, según esa interpretación, dificulta que las advertencias científicas se traduzcan en respuestas concretas.

La periodista también sostuvo que existe un “megastrismo muy certificado” y señaló directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, como uno de los principales obstáculos para avanzar en políticas frente al calentamiento global. “Es lo que creo que algún sentido de realidad tiene, y que sinceramente espero, en esta reunión tripartita que van a tener las grandes potencias, las mayores potencias mundiales, haya alguna decisión al respecto”, expresó.

La expectativa, según planteó Gosman, está puesta en que las principales potencias internacionales puedan adoptar alguna definición frente a una crisis que ya tiene consecuencias climáticas visibles y que podría profundizarse en los próximos meses.