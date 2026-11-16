El futuro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su posible continuidad ante un cambio de signo político fueron algunos de los ejes centrales del debate. Frente a la posibilidad de que una próxima administración revise las condiciones del régimen, Nicolás Taiarol sostuvo que los proyectos aprobados conforme a la normativa deberían conservar su vigencia.

“El RIGI va a quedar, guste o no guste, queramos o no queramos, el RIGI va a quedar por 30 años más”, afirmó en RDEco, por +Perfil. Sin embargo, aclaró que existen situaciones particulares que deben investigarse, como el caso de Southern Energy, sobre el que mencionó una denuncia de la Procuración de Investigaciones Administrativas. Para el economista, si los beneficios fueron otorgados dentro de la ley y no hubo ilícitos, no habría motivos para objetarlos.

RIGI y seguridad jurídica: qué condiciones deben sostenerse

En relación con la política económica, Nicolás Taiarol planteó que existe consenso sobre la necesidad de mantener el superávit fiscal y cumplir con los compromisos de deuda, aunque advirtió que el debate debe centrarse en cómo se alcanzan esos objetivos. “Todos queremos pagar la deuda, sí, claro. Todos queremos tener superávit, sí, claro. La pregunta es: ¿a consecuencia de qué?”, señaló.

Pablo Rutigliano puso el foco en la necesidad de establecer mecanismos de trazabilidad y evaluar el impacto concreto de los beneficios fiscales que reciben las grandes compañías. Consideró que el debate sobre las inversiones no puede limitarse a garantizar ventajas para los grandes proyectos, sino que también debe contemplar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

“Todos queremos que las inversiones vengan a la Argentina. ¿Cómo vienen, bajo qué parámetro, bajo qué paraguas jurídico?”, preguntó. En ese sentido, reclamó condiciones más equilibradas para las pymes, que enfrentan dificultades para afrontar obligaciones tributarias y acceder a facilidades de pago.

El especialista también remarcó la importancia de los marcos regulatorios y los controles ambientales, especialmente en la actividad minera. “Queremos una minería, pero queremos equilibrio en la minería y en todos los ámbitos de la industria en la Argentina”, sostuvo.

Captura de valor, industria y competitividad

Rutigliano advirtió que el crecimiento de las inversiones debe traducirse en beneficios concretos para la sociedad y en oportunidades para el entramado productivo nacional. “El punto es poner en caja qué captura de valor tenemos para que el desarrollo económico se dé”, afirmó.

Además, señaló que Argentina necesita discutir cómo integrar sus recursos naturales a cadenas de mayor valor agregado, incluyendo la electricidad y la electromovilidad. Sin abandonar los desarrollos hidrocarburíferos, propuso ampliar la mirada hacia las nuevas energías y fortalecer la competitividad.

“Si eso no llega al bolsillo, no puedo concretamente desarrollarme”, advirtió. El desafío, concluyó el intercambio, es que las inversiones no se agoten en los beneficios para las empresas, sino que impulsen una estructura productiva sostenible y con oportunidades para más sectores de la economía.