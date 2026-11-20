La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva y la derrota de Donald Trump abrieron interrogantes sobre el futuro político de Javier Milei y sus posibilidades de conseguir la reelección. Un análisis elaborado en Brasil advierte sobre el impacto que esos resultados podrían tener en el escenario electoral argentino y el peso que podría adquirir el respaldo internacional durante la campaña.

En diálogo con RDC, por +Perfil, Eleonora Gosman aclaró que se trata de una mirada desde el escenario político brasileño. Además, señaló que el informe ubica la popularidad de Milei en torno al 36%, según una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg.

El respaldo de Trump y el futuro político de Javier Milei

«La victoria de Lula y la derrota de Donald Trump, por supuesto que pusieron dudas sobre cuál puede ser el futuro político de Milei», explicó Gosman. Sin embargo, advirtió que el mandatario argentino todavía podría contar con el respaldo de Washington. «Milei puede contar con el apoyo de Trump», sostuvo, y mencionó la posibilidad de que ese acompañamiento incluya medidas de asistencia económica cerca de las elecciones, como ocurrió en 2025.

La periodista también destacó que el principal desafío del Gobierno argentino será económico. Aunque consiguió eliminar el déficit fiscal, el costo social de las medidas constituye un factor que puede afectar la popularidad presidencial. «Sin eso no va a poder resolver el tema de su popularidad y de los votos», remarcó.

En ese contexto, Lula enfrenta un dilema político: decidir si interviene en la disputa argentina y a qué candidato respaldaría. Gosman recordó que el presidente brasileño ya había apoyado a Sergio Massa en las elecciones anteriores, aunque ese acompañamiento no consiguió modificar el resultado.

La oposición argentina y las candidaturas que todavía no se definen

El análisis brasileño también identifica a Axel Kicillof como uno de los principales referentes de la oposición, aunque reconoce que Sergio Massa continúa siendo una alternativa. Para Gosman, Lula deberá evaluar los riesgos de respaldar a un candidato que eventualmente podría perder las elecciones. «Lula tendrá que decidir qué apoya del lado peronista o qué no apoya de ningún lado», planteó.

La incertidumbre también alcanza al oficialismo. Milei aparece como el principal candidato a la reelección, pero Patricia Bullrich mantiene un peso político propio y podría tomar distancia de La Libertad Avanza.

Gosman advirtió, además, que Bullrich tiene una presencia territorial más limitada que otros dirigentes. «Tiene mucho peso en Buenos Aires, en la capital, pero pocas provincias», señaló.

Finalmente, la periodista cuestionó la falta de propuestas concretas en el escenario político argentino y la distancia entre las discusiones partidarias y las preocupaciones sociales. «Estamos hablando de figuritas repetidas a lo largo de los años, pero nadie sabe qué propone de nuevo», afirmó.

De cara a los próximos comicios, consideró que la economía y la inseguridad serán determinantes para definir las candidaturas y las estrategias electorales. «Queda todo en suspenso por lo pronto», concluyó.