Las exportaciones de energía se perfilan como una de las principales fuentes de divisas para la Argentina durante 2027. Sin embargo, el resultado dependerá tanto del crecimiento de la producción como de la evolución del precio internacional del petróleo y de los costos asociados al comercio exterior.

Yanina Lojo destacó que el crecimiento del sector no responde únicamente a una mejora de los precios. Al analizar el informe de precios y cantidades, explicó que “hubo crecimiento tanto en cantidades como en precios y casi en la misma magnitud” en combustibles y energía. También mencionó que YPF proyecta alcanzar el millón de barriles diarios de petróleo, un objetivo que fortalecería la capacidad exportadora.

Más exportaciones, pero también mayores costos internacionales

La especialista recordó que las exportaciones energéticas ya rondan los 12.000 millones de dólares y que el país registra superávit en el sector. No obstante, advirtió que el escenario internacional puede modificar las proyecciones: “Es un equilibrio muy finito”, sostuvo, al referirse a la combinación entre mayores ventas externas y el encarecimiento de los productos importados.

Lojo señaló que la suba del petróleo puede favorecer los ingresos por exportaciones, aunque también encarece las importaciones de energía y otros insumos. A eso se suman los costos logísticos: “Se encarece también el transporte internacional y nosotros estamos lejos de los centros productivos y de los centros de consumo”, explicó.

Además, indicó que las navieras elevaron los costos de las rutas entre Asia y América Latina. “Ver mil dólares en un contenedor hace mucha diferencia”, remarcó. En contrapartida, destacó las perspectivas del sector agropecuario, con una posible exportación récord de maíz, y mencionó el comportamiento de la soja y los factores financieros vinculados al swap con China y al acuerdo con Estados Unidos.

Taiarol advirtió por el precio de la nafta y su impacto en la economía

Nicolás Taiarol propuso analizar con cautela las proyecciones oficiales. Según explicó, en 2027 podrían combinarse nuevos proyectos de exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) con una eventual baja de los precios internacionales. “Vas a tener por un lado mayor cantidad, pero menos precio”, resumió.

Para el economista, el objetivo sería mantener una balanza comercial energética similar a la de este año. “Por lo menos debería empatar este mismo año, lo cual sería una buena noticia”, afirmó.

Sin embargo, puso el foco en el efecto de los precios internacionales sobre el mercado interno. “Cuanto más caro es el precio internacional, más caro es el precio doméstico”, advirtió. Según señaló, la nafta súper llegó a costar alrededor de un dólar y medio por litro, frente a un dólar en términos históricos.

Taiarol sostuvo que el combustible se convirtió en un factor de presión sobre el conjunto de los precios. “La nafta está cara porque estamos pagando un barril de 90 dólares cuando el break-even de Vaca Muerta era 45”, afirmó. Además, concluyó que el encarecimiento de los combustibles repercute en toda la economía, porque “aumenta la nafta y aumenta toda la economía”.