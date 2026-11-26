Gastón Alonso, economista jefe de la Fundación Innovación con Inclusión, advirtió que la recuperación de la actividad económica todavía no alcanza para revertir la tendencia negativa de los últimos meses. En septiembre, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento del 1,1%, aunque los resultados de octubre y noviembre serán determinantes para evaluar si el repunte puede sostenerse.

En una entrevista con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Alonso analizó los últimos indicadores y planteó que «Creo que la noticia de la recesión es pasada», luego de dos meses consecutivos de crecimiento tras la fuerte caída de julio. Sin embargo, aclaró que la mejora todavía no alcanza para recuperar el terreno perdido y advirtió sobre los riesgos de una nueva contracción.

«La economía está pegando la vuelta», pero sigue debajo del máximo del año

El economista puso el acento en dos datos del último informe: el crecimiento de septiembre y la revisión al alza de agosto, que pasó de 0,1% a 0,4%. «Lo que yo digo como analista es: los últimos dos meses la economía creció», resumió, aunque remarcó que eso no compensa la contracción de julio.

La recuperación tampoco modificó la comparación con el mejor registro de este año. Según explicó, la actividad todavía se encuentra 3% por debajo del pico de marzo y la trayectoria del EMAE mantiene una inclinación descendente. «Es un serrucho con pendiente negativa», describió.

Para Alonso, la discusión sobre si la economía está técnicamente en recesión no debería desplazar la atención de lo que viene. En ese sentido, señaló que octubre será una referencia central y que un nuevo retroceso podría anticipar otro mes complicado.

Octubre, la prueba para saber si el rebote se sostiene

Alonso explicó que los indicadores tempranos de actividad correspondientes a octubre muestran resultados mixtos. Mencionó que algunas consultoras estimaron una caída del 0,5%, mientras que los cálculos de su equipo se ubican más cerca de cero. De todos modos, advirtió que todavía faltan datos relevantes, entre ellos las ventas de combustibles.

En particular, destacó la importancia del gasoil como aproximación al nivel de actividad logística. «La venta de gasoil es obviamente un proxy importante de actividad por todo lo que tiene que ver con la logística en Argentina», señaló.

El conductor del programa, Fernando Meaños, también puso el foco en las perspectivas para el cierre del año y recordó que, más allá de la discusión metodológica sobre cómo se define una recesión, la actividad atravesó una etapa de caída. Le preguntó a Alonso si el cuarto trimestre podrá compensar los resultados negativos de los dos anteriores.

La suba de los dólares financieros puede trasladarse a la economía real

El economista advirtió que las turbulencias financieras también pueden repercutir sobre la actividad y los precios. En particular, mencionó el efecto de la suba del dólar contado con liquidación y del MEP sobre los importadores y las empresas cuya producción depende de insumos del exterior.

«Estas turbulencias financieras siempre generan algún impacto en la economía real», sostuvo. También precisó que ese efecto no se limita al nivel de actividad, sino que puede trasladarse a los precios, especialmente en un contexto en el que los costos de producción están vinculados a componentes importados.

Alonso mencionó que sus mediciones de precios en supermercados mostraban registros bajos en noviembre para alimentos y bebidas sin alcohol, una división de peso significativo en el índice de precios al consumidor. Sin embargo, planteó interrogantes sobre cómo impactarán las variaciones de los dólares financieros en los costos de las empresas y en los próximos relevamientos.

«Si octubre se cae, tenemos un problema importante, porque probablemente noviembre sea otro mes negativo», advirtió. Para el economista, los próximos datos permitirán determinar si el crecimiento de agosto y septiembre fue el comienzo de una recuperación sostenida o apenas un rebote después del fuerte retroceso de julio.