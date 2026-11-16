Las Islas Canarias atraviesan una nueva crisis migratoria después de recibir 3.684 personas en apenas tres días, distribuidas en 29 embarcaciones. El sábado se registró un récord de 1.580 llegadas en una sola jornada, la cifra más alta de los últimos 32 años, mientras las autoridades enfrentan dificultades para alojar y asistir a quienes arriban al archipiélago.

El periodista Marcelo Molina describió la situación durante una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y advirtió que el sistema de recepción está completamente saturado. Uno de los puntos más afectados es la isla de El Hierro, donde desembarcó una parte importante de los migrantes: 17.000 de las 27.000 personas que llegaron a Canarias en lo que va del año, en un territorio que tiene apenas 12.000 habitantes.

El sistema de recepción de migrantes está desbordado

La magnitud de las llegadas obligó a desplegar un operativo de traslados hacia distintos puntos de España. “Entonces, lo que han hecho es, han enviado ferries, barcos y aviones, y son trasladados, casi te diría, de manera inmediata, una vez que le hacen los primeros chequeos de salud, porque muchos llegan en muy mal estado”, explicó Molina.

Según detalló, la mayoría de los migrantes es trasladada a Madrid, principalmente al aeropuerto de Barajas, aunque también hay derivaciones hacia Valencia y Sevilla. La falta de espacio en los centros de acogida obliga a buscar alternativas para alojarlos, mientras algunos adultos pueden abandonar los establecimientos y continuar su camino por cuenta propia.

El periodista también describió el impacto de los operativos en la capital española. “Ponen a 15 micros llenos de gente, y los llevan a hoteles que, generalmente, son de cuatro estrellas, y ahí los tienen unos días, porque también los centros de acogida no hay lugar, no hay más lugar”, relató.

El Hierro tiene 12.000 habitantes y recibió a 17.000 migrantes

La presión sobre la infraestructura de la isla también se explica por las condiciones en las que llegan las embarcaciones. Molina señaló que la mayoría de las personas proviene de Senegal y Gambia, aunque también hay migrantes de Guinea, Mali, Mauritania, Costa de Marfil y Burkina Faso.

Las travesías pueden extenderse durante varios días y, en algunos casos, superar las dos semanas. “Prácticamente, llegan deshidratados, llegan con un hambre absoluta, porque no tienen que comer”, describió. Además, indicó que algunos cayucos pueden transportar más de 200 personas y mencionó una embarcación que llegó a El Hierro con 244 ocupantes.

La identificación de quienes desembarcan también representa una dificultad. “No tienen nada, no tienen nada”, respondió Molina cuando le preguntaron si los migrantes cuentan con documentación. Según explicó, se les toman huellas y se les asignan números o claves para intentar identificarlos, aunque muchos no tienen nombres registrados ni pasaportes.

La situación generó reclamos de los habitantes de Canarias, que cuestionan la falta de respuestas políticas y la insuficiencia de los recursos disponibles. Incluso, el presidente del archipiélago pidió el envío del Ejército para afrontar la emergencia. “Se acaba la comida, básicamente, porque entra el doble de gente”, advirtió el periodista.

Europa avanza con centros de deportación en Ruanda

Mientras España intenta gestionar las llegadas, la política migratoria europea también atraviesa cambios. Molina señaló que varios países respaldaron una iniciativa para crear centros de retorno de migrantes en Ruanda, donde comenzarían los traslados durante 2027.

Entre los apoyos mencionó a Alemania, Dinamarca, Grecia y Austria. La participación de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llamó especialmente la atención por tratarse de una dirigente socialdemócrata.

En paralelo, el periodista recordó la investigación de la Audiencia Nacional sobre los hechos ocurridos en Ceuta. Según explicó, un informe policial identificó con nombre y apellido a 18 mandos y oficiales marroquíes que habrían dado órdenes y coordinado el operativo de ingreso.

También mencionó testimonios de migrantes que denunciaron que integrantes de las fuerzas marroquíes los empujaban al mar y que miembros de fuerzas auxiliares retiraban los cuerpos de quienes se ahogaban para dejarlos en la playa. Se trata de declaraciones incorporadas a una investigación que continúa abierta.