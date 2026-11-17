El ex viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, dialogó con Ronda de Economistas (RDEco= por +Perfil, donde sostuvo que la desinflación avanza más lento de lo esperado y que una eventual corrida cambiaria podría acelerar nuevamente los precios. También consideró que el Gobierno tiene poco margen para modificar su programa económico antes de las elecciones.

El exfuncionario advirtió que el proceso de desinflación perdió velocidad y que las proyecciones comenzaron a corregirse al alza. Según explicó, la economía continúa fuertemente indexada y cualquier movimiento del dólar genera incertidumbre. “Es difícil una baja, como quería el Gobierno, y podemos encontrarnos con una baja más pausada”, señaló.

Dólar y reservas: los riesgos detrás de la estabilidad

Rubinstein sostuvo que, si el escenario cambiario se mantiene tranquilo y no se produce una corrida, la inflación podría acercarse gradualmente al 1,5%, 1,4% o 1,3% mensual. Sin embargo, remarcó que esa posibilidad está condicionada por la evolución política y financiera. “Va lento el proceso”, afirmó, y agregó que esa demora también perjudica la recuperación del salario real y de la actividad económica.

Para Rubinstein, mantener el dólar contenido no garantiza por sí mismo una estabilidad duradera. “Si el dólar se queda demasiado quieto, la percepción más general va a ser que en cualquier momento rebota”, advirtió. A su juicio, si el mercado considera que el Banco Central no cuenta con recursos suficientes para sostenerlo, el ancla cambiaria puede convertirse en un foco de inestabilidad financiera.

También cuestionó las estimaciones oficiales sobre la disponibilidad de divisas. Sostuvo que, si se excluyen los fondos del FMI que no estarían destinados a intervenir en el mercado cambiario, las reservas continuarían en terreno negativo. Sobre el respaldo externo, señaló que la eventual asistencia de Estados Unidos sería un factor decisivo, aunque todavía existen dudas sobre su concreción.

En ese escenario, alertó que una corrida podría generar un círculo vicioso: mayor demanda de dólares, presión sobre las reservas y nuevas expectativas de devaluación. “Cualquier suba del dólar, que no sea del 1%, una suba del 5, 10, 15, 20, 25%, te va a impactar también en la inflación”, explicó.

El Gobierno, entre la economía y las elecciones

El economista también cuestionó la estrategia monetaria. Consideró que la política actual “va convalidando la inflación que existe, no la combate”, debido a la persistente caída de la demanda de dinero y a la dificultad para llevar los aumentos a niveles más bajos.

De cara al calendario electoral, Rubinstein sostuvo que el Gobierno tiene escaso margen para impulsar medidas expansivas sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria. “Hoy están condenados a seguir en donde están”, afirmó, y descartó cambios profundos antes de los comicios.

Finalmente, advirtió que modificar el programa económico sin un rediseño integral podría generar más incertidumbre. “Si cambian el plan, yo creo que tiene más riesgos que beneficios”, concluyó.