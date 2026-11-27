La brevedad, el silencio y el poder de cada palabra son los ejes de El arte de cazar hormigas, el libro de la escritora Julia Martín, construido principalmente a partir de microficciones y algunos cuentos breves. La obra explora las posibilidades de una narrativa en la que lo que no se cuenta tiene tanta importancia como aquello que aparece escrito.

En una conversación con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Martín explicó cómo trabaja con este género literario, por qué el silencio es una parte fundamental de las microficciones y cuánto esfuerzo requiere encontrar la palabra exacta. También repasó algunas de sus referencias y el proceso de construcción de un libro que comenzó con unos pocos relatos.

La microficción y el silencio como parte de la literatura

Martín explicó que la mayoría de los textos de El arte de cazar hormigas pertenecen al género de la microficción, aunque también incluye algunos cuentos cortos. Una de las características centrales de esta forma narrativa es el espacio que deja abierto para que el lector complete aquello que no está dicho.

La escritora retomó una idea vinculada con el pensamiento de Maurice Blanchot y destacó que el silencio constituye una parte estructural de este tipo de escritura. "La microficción tiene como estructura el silencio", afirmó.

En ese sentido, explicó que el texto no necesita desarrollar todas las situaciones ni ofrecer respuestas cerradas. Por el contrario, busca que quien lee pueda intervenir desde su propia imaginación y completar los sentidos posibles de cada historia.

El desafío de encontrar la palabra exacta

La brevedad impone una exigencia particular durante el proceso de escritura. Según Martín, cada palabra ocupa un lugar fundamental y no puede reemplazarse fácilmente por un sinónimo, porque su elección determina tanto el sentido como el efecto del relato.

"Como trabaja con la brevedad, con la sorpresa, el espacio que cada palabra ocupa es súper importante", explicó. Y comparó ese trabajo con la poesía, donde cada término tiene una función específica dentro de la composición.

Por eso, la autora destacó la importancia de la corrección y de la reescritura. "Hay mucho trabajo de corrección y de tachar", señaló, al remarcar que el trabajo sobre cada texto exige pensar también en el efecto que tendrá sobre el lector.