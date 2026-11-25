En Hacia ningún invierno, el escritor Daniel De Leo construye una serie de relatos atravesados por personajes en situaciones de tensión, violencia y fragilidad emocional. Sus cuentos exploran escenas de la vida cotidiana, muchas veces en espacios domésticos, donde los conflictos familiares y las relaciones con los demás dejan al descubierto universos reconocibles.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, De Leo habló sobre los personajes que habitan el libro, las situaciones que los desestabilizan y la dificultad de escapar de los lugares comunes. También reflexionó sobre los ambientes cerrados que atraviesan los relatos y que, más allá de sus características físicas, funcionan como espacios de encierro psicológico.

Personajes atravesados por la tensión y la violencia cotidiana

Uno de los cuentos presenta a un hombre que, después de sufrir un accidente en una pierna, ya no puede trabajar como cadete motorizado. Sin otra alternativa, se instala en la casa de su madre, una mujer intensa que suele expresarse mediante frases hechas y que mantiene una atención constante sobre los comportamientos de los vecinos.

La convivencia rápidamente se vuelve conflictiva. La madre cuestiona situaciones mínimas, como que un vecino deje la basura en el canasto de la familia, mientras el protagonista intenta encontrar una salida a ese entorno. Aunque consigue trabajo en una rotisería de la esquina, la tensión familiar no desaparece.

Durante la conversación, Quiroga y De Leo destacaron la violencia contenida que atraviesa ese universo. Son escenas domésticas reconocibles, en las que los conflictos cotidianos adquieren una intensidad que condiciona la vida de los personajes.

La literatura frente a los lugares comunes

Otro de los aspectos abordados fue el uso de los lugares comunes en la vida cotidiana y su tratamiento en la literatura. Las frases repetidas por la madre del protagonista (como la idea de que hay que respetar para ser respetado) muestran cómo ciertos discursos se reproducen sin una reflexión propia.

La conversación puso el foco en el desafío de trabajar literariamente con esas expresiones y evitar que los relatos caigan en fórmulas previsibles. En ese sentido, las situaciones y los personajes permiten observar cómo los lugares comunes forman parte de los vínculos y de las tensiones sociales.

Ambientes cerrados y personajes psicológicamente encerrados

Al referirse a la presencia de las casas en los cuentos, De Leo coincidió parcialmente con una lectura que destaca los espacios domésticos como escenario principal. Sin embargo, consideró que el elemento más fuerte del libro no son las casas, sino los personajes que las habitan.

En los relatos aparecen imágenes de gran potencia, como gallinas degolladas colgadas de un alambrado, o la historia de un gitano que cree que le mataron el gato cuando, en realidad, el hombre ya lo había matado. Son escenas que condensan la violencia y el desconcierto que atraviesan estos mundos narrativos.

Quiroga planteó que los personajes parecen llegar a los cuentos después de haber atravesado experiencias que los dejaron fuera de eje. De Leo retomó esa observación para precisar que los espacios cerrados no necesariamente implican un encierro físico.

"Lo que relatan casi todos los cuentos es cierto, son ambientes muy claustrofóbicos, aunque eso no significa que estén encerrados, sino que están encerrados psicológicamente", explicó.