El duelo, la memoria familiar y el humor se convirtieron en los ejes de Linaje, un libro que nació de una experiencia profundamente personal: la muerte de una madre y la necesidad de reconstruir su historia a través de la literatura. La obra reúne 12 monólogos en los que los recuerdos, las dificultades del cuidado y los momentos compartidos se mezclan con elementos de ficción.

En una entrevista con Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Meche Martínez contó que el proyecto comenzó en 2019, durante un taller literario de Selva Almada. La idea surgió a partir de las anotaciones que había realizado mientras atravesaba los últimos momentos de vida de su madre: «Entendí que la única manera de transitar un duelo y el duelo de esta madre tan querida iba a ser sacando un libro y contando su historia un poco, la historia de ella conmigo».

Una historia familiar atravesada por la enfermedad y el cuidado

Uno de los aspectos centrales de la obra es el vínculo entre una madre y su hija, atravesado por las dificultades que implica acompañar a una persona con obesidad mórbida. Durante la conversación, Martínez puso el foco en las exigencias físicas y emocionales de ese cuidado y preguntó por las situaciones que aparecen reflejadas en el libro.

La autora explicó que la situación implicaba buscar ayuda, contratar empleadas y recurrir a distintas personas para intentar que su madre estuviera lo mejor posible. Sin embargo, también describió el deterioro progresivo que acompañó ese proceso: «Cuando uno tiene un problema así, va en barranca abajo».

La madre murió siendo todavía joven, pero la historia no está construida únicamente alrededor de la enfermedad y el sufrimiento. La narración recupera especialmente los mejores momentos de su vida, a través de la mirada de la hija y de los recuerdos que sobrevivieron a la pérdida.

Doce monólogos donde la ficción y el humor conviven con el duelo

Aunque el punto de partida es autobiográfico, el autor aclaró que no se trata de una reconstrucción estrictamente documental. «Igualmente es mucha ficción y tiene muchísimo humor, quiero aclarar eso», señaló durante la entrevista.

La combinación de humor y dolor aparece como una de las características distintivas de la propuesta. En lugar de limitarse a relatar una experiencia triste, los 12 monólogos buscan recuperar distintas dimensiones de la relación familiar y mostrar también los momentos más luminosos de esa historia.

El proyecto, que comenzó como una experiencia de escritura en un taller, fue adquiriendo una estructura propia hasta convertirse en un libro. La posibilidad de trasladarlo al escenario también está presente: durante la conversación, el autor anticipó que próximamente podría convertirse en una obra de teatro.

La presentación será en el Teatro del Pueblo

La primera presentación de la publicación tendrá lugar el 7 de diciembre a las 18.30 en el Teatro del Pueblo, un espacio especialmente vinculado con la actividad teatral. La elección del lugar también conecta con la trayectoria del autor, que durante la entrevista recordó su relación con el teatro.