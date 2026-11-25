El escritor Marcelo Damiani presentó Signos vitales, un libro que reúne y sintetiza distintos momentos de su recorrido literario. Definido por el propio autor como una antología personal, el volumen retoma una producción construida a lo largo de siete u ocho libros y propone una mirada sobre la literatura, la realidad y las formas de atravesar el presente.

En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, Damiani habló sobre la dificultad de encasillar su escritura, el vínculo entre sus distintas obras y la continuidad de algunos personajes. También reflexionó sobre el contexto en el que surgió el libro y recuperó una frase de Germán García para pensar la relación entre literatura y realidad.

Una antología personal para sintetizar su recorrido literario

Damiani explicó que Signos vitales no responde a una clasificación literaria precisa. Después de publicar varios libros, sintió la necesidad de reunir y sintetizar parte de su producción en un volumen que definió como una antología personal.

"Después de haber escrito siete, ocho libros, tuve la necesidad de sintetizarme", contó. El título también está relacionado con el contexto en el que comenzó a tomar forma el proyecto: la pandemia, cuando los signos vitales adquirieron una presencia cotidiana y se convirtieron en una preocupación central.

El escritor describió el libro como una obra pospandémica, atravesada por aquella experiencia colectiva. Durante esos meses, recordó, la información sobre los fallecimientos diarios hacía que la preocupación por la vida y la muerte estuviera permanentemente presente.

La literatura frente a una realidad que parece imposible

Durante la conversación, Damiani recuperó una frase de Germán García que, a su entender, permite pensar tanto el contexto de la pandemia como el presente: "La literatura es posible porque la realidad es imposible".

El escritor consideró que esa reflexión mantiene su vigencia, aunque los escenarios cambien. En ese sentido, planteó que los tiempos parecen repetirse y que la misma frase podría utilizarse hoy con otro significado.

La charla también abordó algunas de las preocupaciones actuales que atraviesan la vida pública, entre ellas el negacionismo, la violencia y el maltrato del lenguaje. Damiani coincidió en que esas tensiones forman parte de una realidad que vuelve a poner en discusión el lugar de la literatura.

Una escritura sin planes previos y con personajes que regresan

Al referirse al vínculo entre El sentido de la vida y El oficio de sobrevivir, Damiani explicó que existe una continuidad entre ambos libros y que algunos personajes reaparecen en distintas obras. Incluso señaló que podría hablarse de una trilogía incipiente.

Sin embargo, aclaró que ese recorrido no respondió a un proyecto definido de antemano. "Nunca hubo un plan de entrada, sino más bien tratar de disfrutar del goce de la escritura", sostuvo.

Para el autor, cada libro fue abriendo nuevos caminos a partir de la propia experiencia de escribir. En esa búsqueda, destacó la importancia de que quien lee también pueda experimentar el placer del texto, una idea que vinculó con el pensamiento de Roland Barthes.