El Gobierno sostiene que el consumo volvió a crecer, pero la composición de ese indicador abre interrogantes sobre la situación real de los hogares. Según explicó el periodista y economista Mariano Gorodisch en Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, conducido por Santiago Llull, el aumento está impulsado principalmente por los servicios públicos, mientras que el consumo en supermercados, restaurantes y shoppings habría caído.

Durante el análisis, Gorodisch también repasó las señales que observa el mercado cambiario: las intervenciones para contener los dólares financieros, la falta de compras del Banco Central y los compromisos de deuda que deberá afrontar la Argentina en 2027. Además, advirtió sobre la distancia entre la evolución del dólar y la inflación, y el margen que tendría el tipo de cambio oficial antes de alcanzar el techo de la banda.

El consumo creció por el aumento de los servicios públicos

Gorodisch cuestionó la interpretación del dato de consumo difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo. Según explicó, el indicador incluye los servicios públicos, por lo que las subas de las facturas de electricidad, agua y gas elevan el resultado general, aunque eso no implique una recuperación del gasto cotidiano de las familias.

“El consumo creció por el gran aumento que tuviste en la factura de luz, de agua, de gas”, señaló. En cambio, sostuvo que, si se excluye ese componente, se observa una caída del consumo en supermercados, restaurantes y centros comerciales.

El periodista planteó así una diferencia entre el crecimiento estadístico del consumo y la evolución de los gastos que los hogares pueden decidir realizar. Para ilustrar el punto, remarcó que los servicios públicos representan un consumo obligatorio, cuyo aumento no equivale a una mejora del poder de compra.

Las intervenciones para contener los dólares financieros

En el mercado cambiario, Gorodisch describió una modalidad de intervención diferente de las utilizadas anteriormente por el Gobierno. Según indicó, en las mesas financieras sospechaban que el Ejecutivo había recurrido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para vender bonos en dólares AL30D y presionar a la baja las cotizaciones del dólar MEP y del contado con liquidación.

En la jornada mencionada durante el análisis, el dólar oficial subió un 1% y llegó a los $1.630, mientras que el mayorista superó por primera vez los $1.600. En paralelo, el dólar MEP quedó en $1.665 y el contado con liquidación, en $1.770.

Sin embargo, el economista destacó que el mercado también sigue de cerca la capacidad del Banco Central para acumular reservas. Según detalló, la autoridad monetaria llevaba tres ruedas consecutivas sin poder comprar divisas, una señal que cobra relevancia frente a los vencimientos de deuda previstos para el año siguiente.

Los vencimientos de deuda y la dificultad para conseguir dólares

Gorodisch recordó que la Argentina deberá afrontar compromisos por US$ 25.000 millones durante 2027. En el programa financiero presentado por el Gobierno, US$ 5.000 millones debían obtenerse mediante el mercado internacional de deuda, una alternativa que, según planteó, se encuentra limitada por un riesgo país superior a los 1.000 puntos.

También mencionó que el Gobierno había dejado de emitir bonos Bonares, por un monto cercano a los US$ 1.000 millones. En ese escenario, sostuvo que los dólares que no puedan conseguirse mediante el financiamiento externo deberán compensarse con compras del Banco Central.

El periodista precisó que el Central acumuló compras por US$ 16.500 millones en lo que iba del año, pero los ahorristas minoristas adquirieron más de US$ 20.000 millones. Por eso, al considerar ambos movimientos, el saldo neto de las compras de divisas resultaba negativo.

El dólar le ganó al plazo fijo en noviembre, pero quedó detrás de la inflación

Otro de los puntos del análisis fue la evolución del tipo de cambio frente a los rendimientos en pesos. Gorodisch señaló que, en lo que iba del mes, el dólar oficial había subido un 5%, mientras que un plazo fijo ofrecía alrededor de un 1,4% mensual.

La comparación cambia al observar el acumulado del año: el dólar oficial había aumentado un 10%, frente a una inflación del 26%. Según el cálculo que presentó, para recuperar esa diferencia el tipo de cambio debería ubicarse en torno a los $1.900.

Además, mencionó el techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.982 para el dólar oficial, como una referencia que también observan los operadores para evaluar hasta dónde podrían avanzar las cotizaciones financieras, en particular el contado con liquidación.

El mercado también mira cómo se pagará el vencimiento de enero

Hacia el cierre del intercambio, Llull planteó que las explicaciones de Caputo sobre el origen de los fondos para afrontar los compromisos financieros no siempre logran convencer al mercado. En ese contexto, mencionó las declaraciones del ministro sobre el swap con China y el pago de los US$ 4.800 millones que vencen en enero.