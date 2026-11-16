El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) permitió acelerar proyectos que ya se encontraban en carpeta, especialmente en el sector energético. Así lo explicó Nicolás Taiarol, quien destacó el impulso a iniciativas vinculadas con la exportación de petróleo, el gas natural licuado (GNL) y la producción industrial.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el economista valoró el avance de las iniciativas, aunque planteó interrogantes sobre la magnitud de los beneficios fiscales y cambiarios concedidos a las empresas. También advirtió sobre la necesidad de garantizar que las inversiones generen un impacto concreto en la economía argentina, mediante el ingreso de divisas, la contratación de proveedores nacionales y el desarrollo de la industria local.

El RIGI y los beneficios para las grandes inversiones

“El RIGI vino a adelantar proyectos que ya estaban en carpeta, que no está mal, no lo pongo en discusión”, sostuvo Taiarol, aunque planteó que es necesario revisar las condiciones otorgadas a las compañías. En ese sentido, consideró que “por ahí habría que discutir si los beneficios que se otorgan son un poco excesivos”.

Entre los proyectos mencionados aparecen Vemos, Sauder Energy y Argentina LNG, además de una iniciativa de Pampa Energía para producir urea y otra destinada a licuar gas. Para Taiarol, estas inversiones representan oportunidades importantes para la economía argentina.

Sin embargo, advirtió que el debate no debe limitarse a la cantidad de proyectos aprobados ni a su capacidad exportadora. “La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué queda entonces?”, planteó.

Uno de los puntos centrales es el destino de las divisas generadas por estas iniciativas. Aunque los proyectos están orientados a exportar y producir dólares, el régimen permite que las empresas no tengan que reingresar inmediatamente esas divisas al país.

“Si no ingresan al Banco Central, muchos no van a servir y eso es lo que hay que empezar a discutir: cómo hacemos que esos proyectos aporten los dólares que necesita la industria”, señaló.

Proveedores locales: la advertencia sobre el empleo y la industria nacional

Otro de los aspectos cuestionados por el especialista es la flexibilización de los requisitos para considerar a una empresa como proveedora local de los proyectos incluidos en el RIGI.

Según explicó, el criterio que plantea el Gobierno permitiría que compañías extranjeras se instalen en Argentina y sean consideradas proveedoras nacionales por el solo hecho de constituir una sucursal en el país.

“Viene cualquier empresa de afuera, se instala acá, abre una empresa con el mismo nombre, sucursal argentina, y lo que hace es que termina corriendo a las industrias o a todo el cordón productivo que hay en Neuquén, que se está creando en Santa Fe y en Córdoba”, advirtió.

Para Taiarol, esta situación podría debilitar el entramado industrial que busca desarrollarse alrededor de la actividad energética. El problema, explicó, es que las inversiones pueden generar actividad y contratar trabajadores argentinos, pero no necesariamente fortalecer a las empresas nacionales.

“Las empresas que vengan van a contratar mano de obra local. Lo cierto es que lo que ganen no lo van a reinvertir en el país, sino que lo van a derivar a sus casas matrices”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que el desarrollo energético debe analizarse dentro de una estrategia económica más amplia, que contemple la generación de empleo, el fortalecimiento industrial y el ingreso efectivo de divisas. “Argentina necesita desarrollar la industria para generar empleo, porque si no la gente no tiene para llegar a fin de mes y tenemos caos social”, concluyó.