El Reino Unido registró el nivel más bajo de inmigración desde 1997, con un saldo migratorio neto de apenas 77.000 personas entre junio de 2025 y junio de 2026. Sin embargo, detrás de la cifra que el gobierno laborista de Andy Burnham presentó como un resultado positivo, se abrió una discusión política sobre el endurecimiento de las restricciones migratorias y la utilización de argumentos tradicionalmente asociados a la derecha.

En diálogo con Jorge Elías, conductor de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el corresponsal Enrique Zattara analizó las estadísticas oficiales y advirtió que la reducción no necesariamente representa un éxito de la política migratoria del Gobierno. "La inmigración se ha convertido en el chivo expiatorio de todo lo que le sale mal, sean gobierno, sean oposición", sostuvo.

La migración neta cayó a 77.000 personas en un año

Los datos difundidos por la Oficina Nacional de Estadística británica muestran que durante el período analizado ingresaron al país 738.000 inmigrantes, mientras que 661.000 personas emigraron. La diferencia entre ambos movimientos dejó un saldo positivo de 77.000 personas, la cifra más baja desde 1997, con excepción de los años de la pandemia, cuando los desplazamientos internacionales prácticamente se paralizaron.

Elías consultó si se trataba de cifras oficiales correspondientes a personas registradas o identificadas. Zattara confirmó que los números surgen del organismo estadístico, que cruza los datos de quienes ingresan y quienes salen del país.

"Esta es la cifra de la Oficina Nacional de Estadística, que es la que cruza todos los datos con respecto a migración e inmigración, los que salen y los que entran", explicó el periodista.

"El Gobierno está haciendo lo que la derecha dice"

Tras conocerse las estadísticas, la ministra del Interior británica, responsable de la política migratoria, se apresuró a destacar los resultados y a presentarlos como una consecuencia de la gestión laborista. Para Zattara, esa reacción también tuvo una lectura política: mostrar que el Gobierno estaba respondiendo a las demandas de quienes reclaman mayores controles migratorios.

"Es como darle pato a la derecha y decirle: nosotros estamos tratando de hacer lo que ustedes están diciendo todos los días que hay que hacer", señaló. Sin embargo, remarcó que esa interpretación generó descontento dentro del propio laborismo.

El corresponsal explicó que la reducción estuvo vinculada, en buena medida, con decisiones adoptadas durante la gestión de Burnham. Entre ellas mencionó la exclusión de trabajadores del sector de cuidados de determinadas condiciones para obtener visados, las restricciones a la reunificación familiar y el endurecimiento de los requisitos para estudiantes europeos que buscaban ingresar a las universidades británicas.

Las restricciones empujaron a miles de inmigrantes a irse

Zattara cuestionó que el Gobierno presente las cifras como un éxito sin considerar el impacto de esas medidas. Según explicó, buena parte de las personas que abandonaron el Reino Unido no fueron ciudadanos británicos que decidieron mudarse a otros países, sino inmigrantes que regresaron a sus lugares de origen o buscaron nuevos destinos ante las dificultades para permanecer.

"El grueso de esas 661.000 personas que emigraron no son ingleses que se fueron a vivir a España, sino inmigrantes que decidieron volverse a sus países o cambiar de país porque evidentemente las restricciones eran demasiado fuertes para ellos", afirmó.

El periodista aclaró que el debate no implica negar la necesidad de regular los movimientos migratorios. "Está claro que los países deben tener un control de la inmigración, no puede ser así una cosa absolutamente descontrolada", sostuvo. Pero advirtió que una parte del laborismo cuestiona que Burnham reivindique como propios resultados obtenidos mediante políticas que reproducen los argumentos de la derecha.

También mencionó la reciente reducción, aunque mínima, de los jóvenes que no estudian ni trabajan, un indicador que el Gobierno sigue de cerca. Para Zattara, las preocupaciones cotidianas de la población británica pasan también por el empleo, la salud, las prestaciones sociales y el acceso a trabajos cualificados, en un contexto en el que el Estado de bienestar debe sostenerse sin perder el equilibrio fiscal.