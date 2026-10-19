RDC: el Reino Unido debate una reforma electoral para darles más representación a los partidos pequeños

El Partido Laborista del Reino Unido debate una reforma del sistema electoral para modificar la distribución de los escaños parlamentarios y lograr una representación más proporcional de los votos. Actualmente, el país está dividido en 650 distritos, cada uno de los cuales elige un diputado, un mecanismo que no garantiza que la distribución de bancas refleje proporcionalmente el total de sufragios recibidos por cada fuerza política.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, la periodista Marta Núñez explicó cómo funciona el modelo británico, cuáles son los argumentos a favor de la reforma y qué tensiones genera la posibilidad de modificar el vínculo entre los representantes y sus electores.

La reforma electoral británica y la representación de los partidos minoritarios

Según explicó Núñez, “en cada uno sale un diputado de cualquiera de los partidos que se presenten”, pero “no hay ninguna relación con los números, o sea, el voto por cabeza”.

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La iniciativa propone modificar esa lógica para contemplar tanto las preferencias de cada distrito como la cantidad total de sufragios recibidos por los partidos. Uno de los argumentos a favor, señaló la periodista, es que “si se contara también el número de personas que votan por los partidos pequeños, sería como un sistema de darle algún tipo de representación”.

La discusión, sin embargo, divide al laborismo. Mientras sus impulsores buscan una representación más equilibrada, los críticos advierten sobre el posible debilitamiento del vínculo directo entre los diputados y las comunidades que representan.

El vínculo directo entre los ciudadanos y sus diputados

Uno de los aspectos centrales del modelo británico es la posibilidad de que los ciudadanos contacten directamente a su representante parlamentario para plantear problemas locales o solicitar su intervención ante el Parlamento.

Núñez destacó que los diputados deben reservar jornadas para recibir a sus electores y atender sus inquietudes. “Cualquiera de nosotros puede ir a ver al candidato, que es mi diputado en mi zona, pedir hora”, explicó.

Además, señaló que los ciudadanos pueden solicitarle que presente preguntas parlamentarias en su nombre: “Yo quiero que usted me vaya al Parlamento y pregunte por mí por qué está pasando esto”.

La periodista consideró que modificar un mecanismo vigente desde hace mucho tiempo supondría un cambio profundo. “Es una propuesta como muy novedosa”, sostuvo, al remarcar las particularidades de un sistema en el que los distritos tienen poblaciones diferentes.

La reforma todavía debe superar distintas instancias institucionales. Según Núñez, “lo tiene que aprobar primero el partido” y luego deberá pasar por el Parlamento y la Cámara de los Lores. Su evolución determinará si el Reino Unido avanza hacia un modelo que combine la representación territorial con una mayor proporcionalidad del voto.