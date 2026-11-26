Argentina tendrá un papel decisivo en las próximas elecciones de España, con más de 520.000 ciudadanos habilitados para votar desde el país. El crecimiento del padrón exterior, impulsado principalmente por la denominada Ley de Nietos, convirtió al electorado argentino en uno de los factores que podrían inclinar los resultados en distintas provincias españolas.

El periodista Marcelo Molina analizó el peso de los votantes residentes en el exterior durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Durante el programa también se repasó la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular (PP), quien lanzó duras críticas contra el PSOE en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y llamó a votar contra el partido de Pedro Sánchez.

Argentina encabeza el padrón exterior y tendrá influencia en 36 provincias

De acuerdo con los datos presentados por Molina, Argentina fue el país que más nuevos electores incorporó durante el último período, con 88.000 altas. Detrás aparecen México, con 56.000, y Estados Unidos, con 48.000.

Con este crecimiento, el padrón argentino ya supera el medio millón de personas. Los 520.000 votantes habilitados que residen en Argentina convierten al país en el principal electorado exterior de España, por encima de Francia, que cuenta con 265.000; Estados Unidos, con 211.000; México, con 190.000; y Cuba, con 170.000.

El voto exterior representará el 7,1% del padrón total, una proporción inédita en comparación con elecciones anteriores. Molina destacó que Argentina será el país que más votantes aporte en 22 provincias españolas y tendrá incidencia electoral en 36 de las 50 provincias que eligen representantes.

En Galicia, el voto exterior puede representar hasta el 31% del padrón

Uno de los ejemplos más contundentes aparece en Galicia, una región históricamente vinculada con la emigración hacia la Argentina. En la provincia de Orense, los españoles residentes en el exterior representan el 31% del padrón electoral, mientras que en Lugo alcanzan el 22,5%.

En Pontevedra y La Coruña, el porcentaje llega al 16%. «Es enorme el porcentaje de extranjeros que van a decidir las elecciones de esas provincias, sobre todo, como vemos, en Galicia», explicó Molina.

Jorge Elías recordó que, durante la votación en el consulado español de Buenos Aires, algunos ciudadanos observaron que había urnas diferenciadas para Galicia, además de las destinadas al resto de los votantes.

Cayetana Álvarez de Toledo acusó al PSOE de utilizar a las mujeres como mercancía

Durante el programa también se repasó la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, quien encabezó una actividad del Partido Popular en la denominada «zona cero de la degradación socialista». Allí cuestionó al gobierno de Sánchez por el escándalo que involucra al exministro de Transporte José Luis Ábalos y a mujeres que, según las denuncias mencionadas por la diputada, habrían recibido beneficios financiados con dinero público.

«Ninguna mujer con sentido de su propia dignidad puede votar al Partido Socialista», afirmó la legisladora. También sostuvo: «El Partido Socialista ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros».

Entre sus cuestionamientos, reprodujo expresiones atribuidas a conversaciones y testimonios incorporados a investigaciones judiciales sobre las mujeres vinculadas al exfuncionario. «Han denigrado a las mujeres y encima lo han hecho con el dinero de todos los españoles», denunció.

Molina describió a Álvarez de Toledo como una de las principales referentes del ala dura del Partido Popular, junto a Isabel Díaz Ayuso, y consideró que su protagonismo en la campaña también apunta a recuperar votantes que se habían acercado a Vox.

Francia y México también tendrán incidencia en los resultados

Aunque Argentina ocupa el primer lugar, otros países también tendrán una participación importante. Francia será el segundo país con mayor influencia del voto exterior, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que Alemania tendrá incidencia en el sureste de la península.

Molina mencionó además una particularidad de Madrid: el municipio de Pozuelo de Alarcón, considerado un bastión de la derecha, cuenta con 82.000 votos, mientras que los mexicanos habilitados para votar en Madrid llegan a 88.000 personas. «Tienen más votos mexicanos que algunos municipios de acá de Madrid», señaló.