España llega a una nueva cita electoral atravesada por la incertidumbre y con Pedro Sánchez nuevamente en el centro de la escena. A horas del último debate entre los candidatos, las encuestas anticipan una posible victoria de la derecha, aunque el antecedente de 2023 mantiene encendida la desconfianza: entonces, Sánchez logró revertir los pronósticos y conservar el poder.

En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) , el periodista y escritor español Sergio Fidalgo analiza las posibilidades del presidente de repetir aquella remontada, el crecimiento de Vox, el reacomodamiento del PSOE hacia la izquierda y el temor de sus adversarios a que vuelva a sorprender en las urnas.

Sergio Fidalgo es un periodista y escritor español conocido por su labor como editor y director del medio digital elCatalán.es, medio que fundó en el año 2017

Tenemos a horas el debate en la Argentina, el último debate presidencial entre Milei y Sergio Massa. Técnicamente lo ganó Sergio Massa, pero luego, en las elecciones, el resultado fue inverso. ¿Qué historia tiene en España? ¿Qué significancia termina teniendo el debate en el resultado y qué posibilidades le asigna a Pedro Sánchez todavía pueda dar vuelta una derrota que indican la mayoría de las encuestas?

Bueno, de hecho, el último precedente que tenemos, que es el de 2023, el cara a cara que se desarrolló entre los dos candidatos, entre Feijóo y Sánchez, Feijóo ganó claramente el debate y luego Sánchez consiguió gobernar. O sea, aquí podría ocurrir un poco lo mismo. En el debate que se celebró a dos la semana pasada, ocurrió que Feijóo ganó y hoy podría ocurrir que Feijóo pudiera volver a ganar y, en cambio, Sánchez sumara las posibilidades que tiene. Las posibilidades de Sánchez, según todos los sondeos, son muy escasas, pero, teniendo en cuenta los precedentes de hace cuatro años, cuando precisamente pasó esta misma situación, en la cual Sánchez parecía que iba como perdedor en todas las encuestas y al final consiguió darle la vuelta, yo no las tengo todas conmigo. O sea, puede ocurrir cualquier cosa. Aunque es cierto que la media de los resultados de los sondeos de estas elecciones beneficia más a la suma de la derecha que hace cuatro años, hoy va a ser muy interesante porque estos cuatro protagonistas tendrán que repartirse los papeles. Sánchez últimamente está haciendo el papel, digamos, de persona más responsable, más de gestión, y supongo que dejará el perfil más agresivo a la Colau, que es la candidata de la extrema izquierda..

Sergio, todos dicen, cada vez que entrevistamos a colegas suyos allí y a analistas, que, tratándose de Sánchez, es como si fuera un gato que tiene siete vidas: no se lo puede dar por descartado. Ahora, todas las encuestas indican que Sánchez pierde, excepto, si no entiendo mal, la encuesta oficial del Gobierno, que a nosotros, en Argentina, nos llama la atención que haya una encuesta oficial y que, además, favorezca al oficialismo. Primero, ¿por qué tanta, podríamos decir, metafísica se le asigna casi a Sánchez, como si tuviera capacidades superiores a las normales? Y, después, ¿por qué hay una encuesta oficial tan distinta de todas las encuestas privadas?

Bueno, de hecho, hay dos: la encuesta oficial y la encuesta de la televisión favorita de Sánchez, que es un canal nuevo que se llama La Séptima, y tiene unos resultados muy similares a los que da el centro oficial. ¿Por qué? Porque lo que pasó en 2023 un poco le ha dado este aura. Cuando todas las encuestas en 2023 le daban como perdedor, él consiguió sumar una mayoría sorprendente. Por lo tanto, ese miedo en la derecha sigue estando muy presente y podría ocurrir. Aunque insisto, estas encuestas son más desfavorables para que pudiera darle la vuelta. Parece imposible, sobre todo porque, claro, no es lo mismo la gestión de las elecciones anteriores que la de estas, con dos graves accidentes ferroviarios, con un deterioro del sistema, digamos, también de carreteras, con muchos más escándalos de corrupción. Recordemos que el hermano del presidente ha sido condenado a inhabilitación por haber sido, digamos, "enchufado", que se llama "enchufado", que es darle un trabajo de manera ilícita. Los escándalos han sido mucho mayores, pero, como Sánchez consiguió darle la vuelta hace cuatro años, todavía tiene ese aura mágica de que podría ocurrir. También es cierto que Sánchez es una persona muy poderosa, que sabe manejar muy bien los resortes del poder y, por lo tanto, existe ese miedo a que siempre tenga unas cartas en la manga y las saque en el último momento. Hoy, en el debate, puede sacar algún conejo de la chistera o alguna carta. Podría ocurrir, con lo cual no hay que dar por muerto políticamente a este hombre, porque ha demostrado que puede volver. Recordemos que su partido lo quiso defenestrar y volvió. La derecha lo quiso defenestrar y volvió. Aunque el país está muy mal y España necesita un cambio, podría ocurrir que España decida que no quiere cambio y que quiere que ese señor siga.

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Le entiendo. ¿Qué internacionalización se le puede dar al resultado? Usted habrá visto que la derrota de Bolsonaro en Brasil, primero, y la derrota de Trump en Estados Unidos y de los republicanos después, generaron una idea de que hay una especie de freno a lo que se llama la ola azul o el crecimiento de gobiernos de derecha y, en algunos casos, de una derecha más radicalizada. ¿Se puede interpretar el resultado de España en clave no solamente española? Por lo menos desde fuera la vamos a estar mirando en clave universal, pero, desde su perspectiva, ¿sería correcto o no?

Sí, porque claramente la gran, la única gran economía de la Unión Europea que ahora mismo es socialdemócrata es precisamente España. Si España diera un cambio, esta tendencia que pasó en Brasil se cortaría y podríamos hablar incluso de que la ola azul sigue. No olvidemos que próximamente habrá elecciones en Francia y no muy lejos en Alemania, de aquí a un par de años, pero ya con un partido, la AfD, que es el partido que aquí sería Vox, muy por delante en las encuestas. Por lo tanto, si hubiera cambio en España, sería profundizar este cambio. Pero, en cambio, si Sánchez consiguiera repetir el enésimo milagro, claro, se mantendría a la cuarta economía de la zona euro como un paraíso socialdemócrata. Recordemos que hace unos meses aquí en España Sánchez montó una cumbre de todos los partidos que ellos llaman progresistas y vino el PRI. Bueno, vinieron todos los partidos importantes, sobre todo de Latinoamérica, a reunirse con Sánchez. Si Sánchez consigue reeditarlo, sería el gran líder porque tendría la economía más potente en manos de la izquierda. Brasil es un país muy importante, pero, digamos, en términos de PIB, España es un país que tiene mucha mayor renta.

Clarísimo. ¿Afectó en algo positivamente a Sánchez la visita de Lula? ¿Y afectó en algo, positiva o negativamente, a la derecha, al PP, la visita de Milei?

Es que, cuando vino Milei, el PP se mantuvo un poco al margen. Solamente la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, lo recibió. Milei es un candidato que tiene más predicamento en lo que sería el espectro político de Vox, que es el partido que está a la derecha del Partido Popular, que en el Partido Popular propiamente dicho. Insisto, salvo la excepción de la presidenta madrileña. En el caso de Lula, sí que le beneficia por una razón: porque el Partido Socialista de España, el PSOE, ha hecho un viraje en los últimos años hacia la extrema izquierda y, por lo tanto, Lula, que es un líder, digamos, no socialdemócrata clásico, sino más de una izquierda radical, refuerza, con su visita, el papel de Sánchez como uno de los líderes de la izquierda radical mundial. Por lo tanto, le sirve para unir a su electorado, porque lo que está buscando Sánchez ahora mismo, hasta hace una semana, cuando ha intentado moderarse, era precisamente comerse a todo lo que tenía a su izquierda. Y dicho lo ha conseguido lo que antes era Podemos y lo que ahora se llama Frente Amplio. Los ha reducido a la expresión mínima. Y la visita de Lula, bueno, mejor dicho, el apoyo de Lula, le ha servido para galvanizar ese apoyo. Una vez que ya tiene ese sector muy asegurado, es cuando ha hecho, en la última semana, ese modesto gesto al centro para intentar robar votos al Partido Popular y sumar una mayoría. El PSOE puede ganar las elecciones, parece muy claro; que pueda sumar mayoría es otra cosa. Y, por tanto, ahora está en esa segunda fase.

¿Puede resultarle inverso a la elección anterior, que pueda sacar más votos, pero no pueda formar gobierno porque el PP más Vox termina teniendo mayor posibilidad de hacerlo?

Exacto, porque la diferencia que hay es que, mientras el Partido Popular más o menos mantiene sus apoyos, Vox está creciendo. El PSOE se mantiene, incluso podría subir, pero a costa de haber devorado todo lo que hay a su izquierda, salvo las izquierdas que aquí se llaman soberanistas, que son las izquierdas, digamos, nacionalistas: la que hay en Cataluña, la que hay en Galicia, las que hay en Valencia y las que hay en el País Vasco. Lo que es la izquierda nacional de extrema izquierda. Insisto, lo que sería Sumar, lo que sería Podemos, Sánchez se lo ha comido. Se ha comido ese electorado porque ha hecho unas propuestas más radicales que las típicas propuestas socialdemócratas que ha hecho el PSOE toda la vida. Ya ha conseguido reducir ese espacio a la mínima expresión. Claro, eso al PSOE le beneficia porque crece y puede ganar. Pero, claro, si tus socios están famélicos y se reducen, la suma ya no te sale.

Sergio, escuchamos acá con cierta sorpresa que Felipe González dice que, por primera vez, no va a votar al socialismo. ¿Esto tiene que ver con este corrimiento a la izquierda de Sánchez y que lo siente radicalizado una persona como Felipe González?

No, viene básicamente por otros temas, sobre todo por dos temas constitucionales. Uno es el tema de los presupuestos. Según la Constitución española, un partido, el partido en el Gobierno, tiene que presentar cada año obligatoriamente los presupuestos. Sánchez no ha conseguido aprobar un presupuesto en cuatro años y eso, para Felipe González, es una terrible falla democrática: no cumplir con tus obligaciones como presidente del Gobierno. Él, de hecho, cuando, si no recuerdo mal, convocó elecciones, las últimas en las que perdió, fue precisamente por no poder aprobar presupuestos. Por lo tanto, él considera, como líder socialdemócrata clásico, que los presupuestos son una obligación: hay que aprobarlos. Y dos, el tema de la ley de amnistía. Recuerden que fue una ley que Sánchez pactó con los nacionalistas catalanes para poder, digamos, conseguir sus votos para la investidura como presidente, a cambio de amnistiar lo que fue aquel intento, aquella intentona de montar un referéndum ilegal. ¿Se acuerdan ustedes, en el 17? El PSOE, incluso el mismo Sánchez, un mes antes de las elecciones, decía que eso era ilegal e inconstitucional. Y justo cuando la condición para conseguir los votos de los nacionalistas fue esa amnistía, cambiaron de idea. Eso, para Felipe González, es una vergüenza. Considera que se retorció la ley para favorecer los intereses políticos de Sánchez y tampoco se lo perdona. Eso es básicamente. Es por eso. No es tanto por el tema de correrse hacia la izquierda, que también, pero sobre todo es por estos dos temas.

MT/ MEG