En Brasil, algunos delincuentes encontraron una manera de acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas: disfrazarse de ciclistas. Con cascos, gafas deportivas, trajes de calidad y zapatillas adecuadas para la actividad, recorren barrios de clase media y aprovechan la distracción de quienes llevan sus teléfonos celulares a la vista. La corresponsal Eleonora Gosman contó uno de estos episodios en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y relató cómo un robo terminó involucrando injustamente a un hombre que nada tenía que ver con el delito.

La historia ocurrió en las inmediaciones del parque Ibirapuera, en una zona de la ciudad donde suelen circular personas con dispositivos de alto valor. Según explicó Gosman, un abogado fue víctima del robo de su celular por parte de uno de estos supuestos ciclistas. Sin embargo, poco después identificó a otro hombre como responsable del hecho y llamó a la Policía para denunciarlo.

Un empresario fue confundido con el ladrón de un celular

El hombre señalado por el abogado era un empresario de 47 años que había estado comiendo en un restaurante cercano al parque junto a su exesposa y su hijo. Después de la comida, había decidido regresar en bicicleta, una circunstancia que hizo que su apariencia coincidiera con la del delincuente que había cometido el robo.

«Vio a otro ciclista creyendo que era el que le había robado el celular», explicó Gosman. El empresario terminó involucrado en una situación que, según describió la periodista, fue «terrorífica»: había salido a compartir una comida con su familia y terminó acusado de un delito que no había cometido.

El episodio se produjo el 30 de mayo, pero la investigación policial tardó varios meses en esclarecer lo sucedido. Recién en los últimos días, las autoridades detectaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que permitieron establecer que el empresario no había participado del robo. De esa manera, pudo quedar desvinculado de la acusación.

«Hubo víctimas a dos manos»: el otro lado del episodio

Para Gosman, el caso muestra que las consecuencias de este tipo de delitos pueden extenderse mucho más allá de la persona a la que le sustraen el teléfono. «Acá hubo víctimas a dos manos», señaló durante la conversación: por un lado, el abogado al que le robaron el celular y, por otro, el empresario que fue confundido con el responsable.

La modalidad tiene como característica el aspecto de quienes la ejecutan. No se trata de personas que necesariamente despierten sospechas a primera vista, sino de individuos que utilizan indumentaria deportiva y accesorios propios de ciclistas para moverse por determinados sectores y aproximarse a potenciales víctimas.

La periodista también remarcó que estos hechos se producen en barrios de clase media porque, aunque los celulares están extendidos entre la población, los dispositivos más caros y de mayor calidad suelen estar al alcance de esos sectores.

La advertencia: no caminar con el celular a la vista

A partir del relato, el conductor Jorge Elías planteó la necesidad de tomar precauciones y evitar el uso desprevenido del teléfono en espacios públicos. «No confiarse, guardar el teléfono alguna vez, usarlo en tu casa, usarlo en un lugar seguro», recomendó, al cuestionar el hábito de caminar permanentemente con el dispositivo en la mano.

También advirtió sobre otra modalidad de robo: personas que se acercan a las mesas de los bares con la excusa de ofrecer algún producto o pedir ayuda, apoyan un objeto sobre el teléfono y, cuando se retiran, se llevan el aparato sin que la víctima lo advierta.

«Esto de ir caminando como jirafas todo el tiempo con el telefonito en la mano, a mí la verdad que me saca de quicio», expresó Elías. La conversación terminó con una referencia a Steve Jobs y la popularización de los teléfonos inteligentes, dispositivos que se volvieron parte central de la vida cotidiana, pero que también exigen mayores cuidados al utilizarlos en la calle.