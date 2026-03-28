Ni rastro del camión ni del chocolate: el extraño robo que sacude a Nestlé en Europa

La escena parece salida de una comedia absurda, pero ocurrió de verdad. Un camión cargado con 413.793 barras de chocolate de la marca KitKat, perteneciente a la multinacional Nestlé, desapareció sin dejar rastro mientras viajaba por Europa.

El cargamento, de unas 12 toneladas de chocolate, había salido desde Italia con destino a Polonia, con la intención de abastecer distintos mercados europeos en el camino. Pero nunca llegó. En algún punto del trayecto, el vehículo simplemente dejó de existir para el radar logístico. Ni el camión ni la mercadería aparecieron hasta ahora.

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Lo curioso no es solo el volumen del robo, sino su precisión. No se trató de un arrebato improvisado, sino de una operación que logró hacer desaparecer un transporte completo, con carga incluida, en pleno circuito europeo. Una logística digna de empresa, pero aplicada al delito.

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Desde la compañía reconocieron el hecho con un tono que mezcla preocupación y un dejo de ironía. En un comunicado, señalaron que, si bien aprecian “el excelente gusto de los delincuentes”, el robo de cargas es un problema creciente para las empresas.

"Debido a que existen entramados cada vez más sofisticados que se ponen en marcha de forma regular, hemos decidido hacer pública nuestra propia experiencia con la esperanza de que aumente la concienciación sobre una tendencia delictiva cada vez más común", añadió la marca.

Mientras tanto, el episodio genera un efecto colateral inesperado, podría haber faltantes de chocolate en góndolas, justo en la previa de Semana Santa, uno de los momentos de mayor consumo del año.

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Por si fuera poco, existe otro frente de preocupación. La empresa advirtió que las barras robadas podrían terminar en canales de venta no oficiales, lo que abre la puerta a un mercado paralelo difícil de rastrear. Aunque, en este caso, hay una herramienta clave, cada unidad cuenta con un código de lote único, que permite identificar si forma parte del cargamento desaparecido.

El caso, más allá de lo insólito, expone un fenómeno en crecimiento: el aumento del robo de mercancías en tránsito dentro de Europa. Un delito silencioso, pero cada vez más sofisticado, que afecta tanto a grandes compañías como a cadenas de distribución enteras.

Y así, lo que empezó como un envío rutinario terminó convirtiéndose en una historia que combina misterio, logística y chocolate en cantidades industriales.

RG