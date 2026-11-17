La política energética del Reino Unido quedó en el centro del debate por las contradicciones entre los compromisos climáticos del Gobierno y el avance de nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos. Según explicó Enrique Zattara en RDC, por +Perfil, las declaraciones del primer ministro Andy Burnham y del ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, durante la COP 31 contrastan con las decisiones que se están tomando en el Mar del Norte.

El corresponsal señaló que ambos funcionarios advirtieron sobre los riesgos que representa el cambio climático para la seguridad nacional y reclamaron mayores compromisos internacionales para reducir las emisiones. “El propio Andy Burnham dijo que era necesario para el 2050 haber llegado al grado de emisiones cero”, recordó.

Los proyectos Rosebank y Jackdaw reabren el debate energético

Sin embargo, mientras el Gobierno exige esfuerzos a las principales potencias contaminantes, como Estados Unidos y China, impulsa proyectos de explotación de petróleo y gas en territorio británico. Para Zattara, esa contradicción es el aspecto que genera mayor sorpresa y cuestionamientos.

Uno de los casos mencionados es el proyecto Jackdaw, destinado a la extracción de gas en el Mar del Norte, cuya aprobación se concretó la semana pasada. A este se suma Rosebank, un yacimiento de mayor dimensión que contempla la explotación de petróleo y gas y que todavía esperaba la autorización definitiva.

Zattara explicó que la ministra de Energía, Mayatta Fambule, había manifestado extraoficialmente su oposición a aprobar este último proyecto, aunque luego moderó sus declaraciones tras recibir presiones del Gobierno.

“Todo parece indicar que muy prontamente se va a aprobar también ese nuevo yacimiento para explotación de petróleo y de gas”, anticipó el periodista. La posibilidad genera preocupación entre organizaciones ambientalistas y sectores científicos, que advierten sobre el impacto de estas explotaciones.

Según detalló, distintos organismos sostienen que “va a ser mayor el perjuicio que la ganancia”, en referencia a los costos ambientales que podrían derivarse de la puesta en marcha de los proyectos.

La seguridad energética frente a los compromisos climáticos

El corresponsal recordó que el Partido Laborista había prometido durante la campaña electoral que no autorizaría nuevas explotaciones de petróleo y gas en territorio británico. Sin embargo, el escenario energético internacional modificó las prioridades del Ejecutivo.

Los conflictos internacionales, especialmente la guerra de Irán y las dificultades en el suministro energético, aparecen como argumentos para postergar esos compromisos. “La idea es que se puede postergar un poco eso”, explicó Zattara.

No obstante, advirtió que una vez aprobados y puestos en funcionamiento, estos proyectos difícilmente puedan revertirse. “Una vez que los proyectos están aprobados y comienzan a funcionar, no van a decir: ahora no, ahora los cortamos”, sostuvo.

De esta manera, el Reino Unido enfrenta una tensión entre garantizar su abastecimiento energético y cumplir los objetivos de descarbonización. Para Zattara, las decisiones sobre Rosebank y Jackdaw podrían convertirse en un punto de inflexión para evaluar la coherencia de la política climática británica.