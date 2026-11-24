El Parlamento británico volvió a poner bajo presión a los territorios de ultramar, entre ellos las Islas Malvinas, para que hagan públicos los registros de las empresas que operan desde esas jurisdicciones. Una comisión integrada por legisladores de distintos partidos buscará que el gobierno de Keir Starmer exija el cumplimiento de una disposición aprobada en 2018, que todavía no se aplica de manera efectiva en algunos de esos enclaves.

El tema fue analizado por el periodista Enrique Zattara, en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante una conversación con Jorge Elías. Según explicó, el reclamo apunta a terminar con el secretismo financiero que permite ocultar información sobre sociedades, inversiones y movimientos de capitales, una práctica que sigue vigente en distintos territorios vinculados al Reino Unido.

Una disposición aprobada en 2018 que todavía no se cumple

Zattara recordó que el Parlamento británico había ordenado en 2018 que todos los territorios de ultramar contaran con registros públicos de las empresas radicadas en sus jurisdicciones fiscales. La iniciativa buscaba impedir que esos enclaves funcionaran como espacios donde se pudiera ocultar información financiera y desarrollar operaciones sin controles suficientes.

El periodista explicó que el problema no se limita a las posesiones británicas y mencionó antecedentes como el caso de Panamá, que tomó notoriedad internacional por la utilización de sociedades offshore. También señaló que existen países pequeños de la Unión Europea que mantienen mecanismos similares.

En ese contexto, indicó que Gibraltar logró regularizar su situación, mientras que las Islas Vírgenes y las Islas Caimán continúan siendo señaladas por su funcionamiento como paraísos fiscales. «Sobre todo en dos lugares, en las Islas Vírgenes y en las Islas Caimán, sigue siendo un paraíso fiscal y se niegan los gobiernos, aunque prometen que el año que viene, que más adelante», sostuvo.

Las Malvinas también aparecen entre los territorios bajo observación

Dentro del reclamo parlamentario también quedaron incluidas las Islas Malvinas, uno de los territorios británicos de ultramar mencionados en la discusión. Sin embargo, Zattara aclaró que no tiene información precisa sobre el funcionamiento de sus registros empresariales y evitó afirmar que allí exista actualmente una situación irregular.

«En las Malvinas no creo que hayan tenido mucho este registro propio, nunca se menciona el tema, pero vaya a saber», señaló. La inclusión del archipiélago en el planteo vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento de las jurisdicciones británicas y las obligaciones de transparencia que Londres pretende imponerles.

La comisión que impulsa el reclamo está integrada por representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellas el Partido Conservador, el Partido Verde y los Liberal Demócratas. Sus integrantes tienen previsto entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, para reclamar que el gobierno intervenga de manera inmediata.

La advertencia sobre el lavado de dinero y las redes criminales

Uno de los argumentos más contundentes fue expresado por Andrew Mitchell, exministro conservador de Asuntos Exteriores, quien forma parte de la comisión parlamentaria. El dirigente advirtió sobre las consecuencias internacionales de mantener estructuras financieras sin suficiente transparencia.

«El secretismo persistente socava nuestra capacidad para aplicar sanciones y nos deja vulnerables ante actores estatales hostiles y redes criminales», afirmó Mitchell. También cuestionó que los centros financieros extraterritoriales británicos sean utilizados para blanquear dinero y ocultar ganancias ilícitas.

Según su planteo, los países en desarrollo siguen sufriendo las consecuencias de estas operaciones, mientras que las jurisdicciones offshore permiten que sectores vinculados a la corrupción mantengan ocultos sus recursos.

Zattara consideró que el reclamo parlamentario podría contribuir a terminar con algunos de los mecanismos que todavía funcionan en territorios británicos. Sin embargo, advirtió que la eliminación de estos enclaves no significaría el fin de los paraísos fiscales: «La actividad de los paraísos fiscales no va a cesar, porque es parte del resguardo que tienen las finanzas capitalistas».