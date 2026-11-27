La calma que comenzó a observarse en los mercados brasileños también tuvo repercusiones en el escenario político, aunque las tensiones dentro del oficialismo siguen presentes. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó las consecuencias del nuevo escenario para el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y advirtió sobre las preocupaciones que atraviesan al Partido de los Trabajadores (PT).

Consultada por el conductor Jorge Elías sobre la estabilidad política, Gosman consideró que existe una relativa tranquilidad, especialmente porque se habría desactivado el riesgo de un nuevo intento de golpe. Sin embargo, aclaró que esa calma no significa que hayan desaparecido los conflictos: las diferencias dentro del partido gobernante y el temor a nuevas presiones financieras siguen condicionando el panorama brasileño.

"Desaparece cualquier intento de golpe"

Gosman sostuvo que la reciente jugada política fue exitosa para frenar posibles intentos de desestabilización institucional. "Esta jugada fue exitosa para suspender cualquier intento de golpe, sea político, de cualquier tipo o de otras naturalezas", afirmó.

Para explicar la dimensión de esa preocupación, recordó el antecedente del 8 de enero de 2023, cuando se produjo un intento de golpe en Brasil apenas ocho días después de la asunción de Lula. Según señaló, ese episodio había dejado un clima de preocupación muy fuerte en el país. "Esto estaba en el ambiente claramente, muy, muy fuerte en el ambiente. Con esto desaparece ese aspecto", explicó.

De todos modos, la periodista advirtió que el problema ahora se concentra en las tensiones internas del propio oficialismo, particularmente en la posición del PT frente a la situación económica y las decisiones que podría tomar el Gobierno.

El PT cuestiona la presión del mercado financiero

Según Gosman, dentro del Partido de los Trabajadores existe la interpretación de que la situación actual es consecuencia de una fuerte presión del sector financiero. "El PT cree que todo esto es resultado de una brutal presión del mercado financiero que se desató después del primer día posterior a las elecciones del 25 de octubre", sostuvo.

La preocupación de ese sector, explicó, es que esa presión termine llevando a Lula hacia una política de austeridad y recesión. Desde esa perspectiva, la agenda económica que se intenta impulsar no contribuiría a fortalecer la legitimidad del Gobierno, sino que podría enfrentarlo con sus propias bases sociales.

"Dicen que el proyecto es conducir a Lula a una espiral de austeridad y de recesión y que esta agenda no sirve para legitimar al Gobierno", detalló. También advirtió que, según esa interpretación, las medidas terminarían oponiendo al Presidente "a los intereses de la población y a la propia economía brasileña".

El temor a nuevos ataques especulativos

Otro de los puntos que destacó Gosman fue la preocupación de la izquierda del PT por la vulnerabilidad económica de Brasil. Según describió, existe temor a que se produzcan nuevos movimientos especulativos que vuelvan a generar inestabilidad.

"Estamos muy expuestos, el pueblo brasileño, a los riesgos económicos y todo el mundo se siente más inseguro ante nuevos ataques, eventuales nuevos ataques especulativos", señaló al reconstruir los argumentos de ese sector del oficialismo.

En ese contexto, mencionó también a Luiz Carlos Trabuco, expresidente del Banco Bradesco, como parte de los elementos que alimentan las inquietudes dentro del partido. "Tienen miedo, todavía tienen miedo", resumió Gosman, aunque aclaró que se trata de la interpretación que hace ese sector de la situación.