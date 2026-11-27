A menos de 48 horas de las elecciones en España, el último debate entre Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau dejó fuertes enfrentamientos, acusaciones personales y pocas señales de cambios en las estrategias electorales. En diálogo con Jorge Elías, conductor de Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Marcelo Molina analizó las intervenciones y advirtió que cada candidato pareció concentrarse en conservar a sus propios votantes.

"Cada candidato le habló a su votante. No hay mucha intención de haber juntado más votos, sino de conservar lo propio", sostuvo Molina. Las encuestas publicadas por distintos medios digitales reflejaron esa polarización: mientras el diario Debate le atribuyó un 74% de las preferencias a Feijóo, el diario Público ubicó a Colau cerca del 50%, Abascal en el 20% y Sánchez en el 38%.

"Vamos a los penales": los candidatos evitaron arriesgar

Para Molina, el debate estuvo marcado por la continuidad de los discursos de campaña. Sánchez se mostró más agresivo que en el encuentro anterior, mientras que Feijóo mantuvo sus cuestionamientos al presidente. El periodista coincidió con la observación de Elías sobre el giro del líder socialista hacia posiciones más cercanas a la izquierda.

"Cada uno me parece que ya es como que, vamos a los penales. Dijeron: vamos al domingo, no arriesguemos más", explicó. También destacó que Sánchez y Colau actuaron coordinadamente durante los cruces, a diferencia de Feijóo y Abascal, que no mostraron el mismo nivel de acompañamiento.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando Feijóo cuestionó a Sánchez por el financiamiento de sus primarias y por distintas decisiones de su gestión. "El señor Sánchez no contesta nada, solo huye", lanzó el candidato del Partido Popular, antes de reclamar "verdad, decencia y gestión".

"A otro perro con ese hueso": el cruce entre Sánchez y Abascal

Otro de los intercambios más comentados tuvo como protagonistas a Sánchez y Abascal. El presidente cuestionó al candidato de Vox por cobrar el bono social térmico, mientras Colau lo acusó de defender beneficios para su propia familia y rechazar su ampliación para otras familias numerosas.

Abascal respondió que tiene cinco hijos y denunció una supuesta discriminación por sus ideas. "Lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas, porque es una auténtica canallada", afirmó. Sánchez cerró el intercambio con una de las frases que más repercusión tuvo: "A otro perro con ese hueso".

La vivienda también generó enfrentamientos. Colau cuestionó la concentración de propiedades en fondos de inversión y grandes propietarios, mientras Abascal apuntó directamente contra el presidente: "El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno".

Marruecos, Milei y la inmigración en el centro de la discusión

La política exterior también apareció en los cruces. Abascal sostuvo que el futuro español no debía decidirse en Washington, Moscú, Pekín, Tel Aviv, Bruselas ni Rabat. Sánchez respondió con críticas a los vínculos políticos de sus adversarios con Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu, a quienes acusó de haber respaldado amenazas e insultos contra su Gobierno.

Molina señaló que Marruecos continúa siendo uno de los puntos débiles de las intervenciones del presidente. Mencionó, además, nuevas declaraciones conocidas en la investigación judicial sobre la entrada masiva de personas en Ceuta, entre ellas el supuesto aviso previo del alcalde de Tetuán.