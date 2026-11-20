La victoria electoral de los demócratas en Estados Unidos no parece haberse traducido en un mayor respaldo ciudadano hacia sus principales referentes. Los sondeos realizados después de los comicios muestran que tanto Hakeem Jeffries, quien podría quedar al frente de la Cámara de Representantes, como Chuck Schumer, referente demócrata en el Senado, enfrentan importantes niveles de desaprobación.

En RDC, por +Perfil, Norman Powell explicó que las encuestas reflejan una distancia significativa entre las opiniones favorables y desfavorables de ambos dirigentes. «Los porcentajes de las encuestas que han realizado sobre ese tema indican que ni el posible presidente de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ni siquiera el posible presidente de la Cámara de Senadores podrían lograr el respaldo de la población en general de Estados Unidos», señaló.

Las encuestas muestran una imagen negativa de los principales referentes demócratas

Uno de los relevamientos mencionados fue realizado por Reuters e Ipsos después de las elecciones. Los resultados muestran que el 40% de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Jeffries, frente a un 21% que lo considera favorablemente.

La situación de Schumer es todavía más compleja: el 51% de los encuestados manifiesta una imagen negativa del dirigente, mientras que apenas el 19% expresa una valoración positiva.

Estas cifras evidencian que el resultado electoral no necesariamente representa un respaldo generalizado a los dirigentes del partido. «Muchas personas de las que votaron siguen siendo escépticas», recordó Powell, al citar declaraciones realizadas por Schumer durante una conferencia de prensa posterior a los comicios.

El nuevo Congreso y el desafío de recuperar la confianza ciudadana

En ese encuentro con los periodistas, Schumer reconoció las reservas de una parte del electorado y sostuvo que el triunfo no debía interpretarse como un cheque en blanco para la dirigencia demócrata.

«Estos votantes nos dieron la mayoría para que hagamos lo que... no nos dieron la mayoría para que hagamos lo que queramos», expresó el senador, en una definición que refleja los límites políticos del resultado electoral.

Para Powell, el escenario todavía presenta interrogantes institucionales y políticos. La conformación definitiva de las autoridades legislativas será determinante para conocer quiénes conducirán ambas cámaras y cómo se desarrollará esta nueva etapa del Congreso estadounidense.

«Va a haber que esperar que se instale el nuevo Congreso de Estados Unidos el 3 de enero para ver realmente quién queda al frente de la Cámara de Representantes y del Senado», concluyó.

Ambos cargos tendrán un papel central en la agenda legislativa y en la capacidad de los demócratas para consolidar su liderazgo, en un contexto en el que la victoria electoral convive con una marcada desconfianza ciudadana.