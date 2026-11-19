Los jubilados franceses salieron a las calles para rechazar el congelamiento de sus haberes previsto en el proyecto de ley de presupuesto del gobierno de Emmanuel Macron. La iniciativa contempla suspender la actualización de las pensiones superiores a los 1.200 euros, una medida con la que el Ejecutivo estima ahorrar unos 4.000 millones de euros. En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Juan Luis Francia explicó los motivos de la movilización y describió el clima de creciente conflictividad social que atraviesa Francia.

A diferencia de lo que sucede en Argentina, donde las protestas de jubilados frente al Congreso se realizan habitualmente los miércoles, las manifestaciones de este sector no son frecuentes en Francia. Sin embargo, el proyecto oficial generó una reacción entre los adultos mayores. “Los jubilados no quieren ser los que paguen el precio del ajuste en este caso”, sostuvo el corresponsal.

El Gobierno busca ahorrar 4.000 millones de euros con el congelamiento de las pensiones

Actualmente, las jubilaciones francesas cuentan con un sistema de indexación que permite actualizar los haberes de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida de poder adquisitivo. La propuesta del Gobierno apunta a interrumpir ese mecanismo para quienes cobran más de 1.200 euros.

Según explicó Francia, el Ejecutivo considera que la medida permitirá reducir el gasto público en unos 4.000 millones de euros. Sin embargo, cuestionó que sean los jubilados quienes deban asumir el costo de ese recorte, especialmente porque, según su interpretación, el propio gobierno incrementó considerablemente el déficit fiscal y la deuda durante sus diez años de gestión.

“Es una responsabilidad directa del gobierno y no de los jubilados”, remarcó el periodista al explicar el malestar que impulsó la movilización.

El conflicto también está atravesado por las propuestas de los distintos espacios políticos sobre la edad jubilatoria. Actualmente se encuentra en 63 años, pero los candidatos de centro y centroderecha plantean elevarla a 65 o 67 años. Desde la izquierda, en cambio, Jean-Luc Mélenchon propone reducirla a 60, recuperando el esquema que existía durante la presidencia de François Mitterrand.

Una ola de protestas atraviesa Francia y se extiende a otros sectores sociales

La movilización de los jubilados forma parte de un calendario de manifestaciones que involucra a distintos sectores. Juan Luis señaló que las protestas se volvieron prácticamente cotidianas y que también incluyen tomas de establecimientos educativos y reclamos de organizaciones sociales.

Entre las próximas convocatorias mencionó una manifestación de jóvenes, otra de inquilinos contra el alto costo de vida y una movilización feminista prevista para el 28 de noviembre. Esta última tendrá como ejes la violencia de género y la desigualdad salarial: según los datos mencionados por el corresponsal, las mujeres perciben en promedio un 25% menos de ingresos que los hombres.

“Prácticamente todos los días tenemos manifestaciones”, describió. También anticipó una protesta de bomberos para el 4 de diciembre, en un escenario donde los reclamos sociales se multiplican.

Mélenchon crece en las encuestas y busca consolidar una alianza de izquierda

La conflictividad social coincide con la campaña hacia las elecciones presidenciales, previstas para dentro de cinco meses. En ese contexto, uno de los movimientos políticos que generó mayor repercusión fue el anuncio de Marine Tondelier, líder de los ecologistas, sobre la posibilidad de establecer una alianza con Jean-Luc Mélenchon.

La propuesta todavía debe ser sometida a una votación interna del partido en diciembre, pero refleja las dificultades electorales de Tondelier, cuya intención de voto ronda el 3%, según explicó Juan Luis. Al mismo tiempo, Mélenchon viene creciendo en los sondeos y ya superaría el 20% de intención de voto.

El dirigente de La Francia Insumisa también recibió el respaldo de un sector de los diputados comunistas: nueve de los 17 integrantes de ese espacio decidieron apoyarlo y fueron sancionados y excluidos por el Partido Comunista. Según explicó el periodista, justificaron su decisión por la necesidad de respaldar una candidatura capaz de enfrentar a Marine Le Pen.

“Va funcionando como un polo magnético”, describió Juan Luis sobre el crecimiento de Mélenchon, al destacar que sus últimos actos reunieron alrededor de 20.000 personas.

La posibilidad de una coalición también genera resistencias dentro de la izquierda, especialmente entre los socialdemócratas. Uno de los principales puntos de desacuerdo es la energía nuclear: mientras el Partido Socialista defiende esa fuente energética, para los ecologistas representa un límite importante en cualquier negociación electoral.

De esta manera, las protestas contra el ajuste y la disputa por el liderazgo de la izquierda avanzan en paralelo, mientras Francia se acerca a una elección presidencial que, según las encuestas mencionadas por el corresponsal, podría enfrentar en una segunda vuelta a Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon.