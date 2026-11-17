La aerolínea Plus Ultra canceló todos sus vuelos con la Argentina y atraviesa una profunda crisis financiera que vuelve a poner bajo la lupa los fondos públicos que recibió del Estado español. La compañía anunció que mantendrá únicamente la ruta Madrid-Caracas, presentó una convocatoria de acreedores y prepara una reducción de su flota y de su personal.

La situación fue analizada por Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante su habitual columna sobre la actualidad española. El periodista advirtió que la empresa todavía debe 53 millones de dólares al Estado español, correspondientes a la asistencia económica que recibió en 2021, y vinculó ese rescate con una de las investigaciones más delicadas que involucran al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Plus Ultra suspendió sus vuelos a Buenos Aires y dejará solo la ruta con Caracas

“Hoy también se conoció lo de Plus Ultra, la línea aérea española, entre comillas, con capitales venezolanos, que canceló absolutamente todos los vuelos, incluido la Argentina”, explicó Molina. Según detalló, la empresa comunicó que dejará de operar sus destinos internacionales y conservará únicamente el trayecto entre Madrid y Caracas.

El periodista señaló que la compañía también inició una convocatoria de acreedores y anunció recortes de personal. “Si tenía cinco aviones y dice que va a reducir la flota, y tenía 700 empleados y también va a reducir los empleados, así que no le veo mucho futuro generalmente a esta aerolínea”, evaluó.

Uno de los principales problemas inmediatos es el de los pasajeros que ya habían comprado sus pasajes, especialmente quienes tenían previsto viajar durante las fiestas de fin de año. Molina recomendó que los afectados se comuniquen directamente con la compañía para conocer qué sucederá con sus reservas y el dinero abonado.

Los US$ 53 millones del rescate que recibió en 2021

Para Molina, el aspecto más delicado no es solamente la crisis comercial de Plus Ultra, sino el origen de los fondos que recibió para sostener sus operaciones. “Aún le debe al Estado español, y acá está el punto, 53 millones de dólares”, remarcó durante la transmisión.

La asistencia fue otorgada en 2021, en un proceso que, según el periodista, se concretó en un plazo récord y tuvo la intervención de Rodríguez Zapatero. Actualmente, ese rescate forma parte de una investigación de la Audiencia Nacional española por posibles comisiones millonarias y presuntos pagos ilegales vinculados al exmandatario, su entorno y su familia.

Molina indicó que ya hay dos directivos imputados y mencionó entre ellos a Julio Martínez, a quien describió como un íntimo amigo de Zapatero. También cuestionó el funcionamiento de la aerolínea y sostuvo que tenía una actividad sospechosa vinculada al transporte de valijas, algo que, según afirmó, estaría acreditado por vía diplomática.

Los pasajeros y los trabajadores, los más afectados por el cierre de rutas

Durante el intercambio, Jorge Elías puso el foco en las consecuencias laborales de la crisis. “El punto más sensible son los empleados, porque pierden su fuente de trabajo”, señaló el conductor, mientras Molina recordó que la empresa llegó a tener alrededor de 700 trabajadores.

La cancelación también afecta a quienes habían elegido Plus Ultra por sus tarifas competitivas. “Era una de las aerolíneas más baratas para viajar a Buenos Aires”, explicó Molina, quien recordó las promociones que permitían conseguir pasajes a precios considerablemente inferiores a los de otras compañías.

Elías mencionó que un viaje que podía costar unos 2.000 dólares en otras aerolíneas se conseguía con anticipación por aproximadamente 400 dólares en Plus Ultra. “Espero que devuelvan el dinero, lo que ya han cobrado”, expresó el conductor ante la incertidumbre de los pasajeros que tenían vuelos contratados.