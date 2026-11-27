El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la credibilidad de las estadísticas oficiales de su propio gobierno y denunció que las cifras de crecimiento económico publicadas antes de las elecciones eran falsas. Su acusación apunta al Departamento de Comercio, luego de que se conociera una revisión del Producto Bruto Interno (PBI) que elevó el crecimiento del tercer trimestre del 3,4% al 4,3% anual.

El tema fue analizado por el periodista Norman Powell en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante un intercambio con el conductor Jorge Elías. Allí, Powell advirtió que las reiteradas críticas de Trump a los indicadores económicos pueden poner en riesgo la confianza en los datos que utilizan empresas, mercados financieros y consumidores para tomar decisiones de inversión.

Trump denunció un supuesto error deliberado en las cifras económicas

Según explicó Powell, el mandatario viene cuestionando los datos económicos cuando no coinciden con su discurso sobre el desempeño de la economía estadounidense. En esta oportunidad, su reclamo se concentró en la actualización del PBI que publicó el Departamento de Comercio, una revisión que elevó considerablemente la estimación de crecimiento.

La Oficina de Análisis Económico, dependiente de ese departamento, realiza actualizaciones periódicas para mejorar la precisión de sus estadísticas. Sin embargo, Trump interpretó que la modificación estaba relacionada con el resultado electoral del 3 de noviembre, que otorgó a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

En sus redes sociales, el presidente escribió: "Se acaba de revelar que las cifras reales sobre la economía publicadas antes de las elecciones eran falsas. Ayer el personal de la agencia gubernamental encargada de elaborar esos datos emitió una corrección". Y agregó: "¿Por qué no se publicó la cifra correcta antes de las elecciones? Exijo una investigación inmediata sobre esta situación".

Powell aclaró que las revisiones de los indicadores económicos forman parte de un procedimiento habitual. "Las cifras del PBI, los informes mensuales de empleos y otros indicadores se revisan en forma habitual. Estas actualizaciones siguen un calendario preestablecido, independientemente del ciclo político", explicó.

"Trump no encuentra cómo explicar por qué le fue tan mal"

El periodista también recordó que no es la primera vez que el mandatario pone en duda la integridad de las estadísticas oficiales. En agosto del año pasado, Trump destituyó al director de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que se difundiera un informe que mostraba un desempeño del empleo notablemente débil.

Ese reporte fue posteriormente corregido, una situación que, según Powell, alimentó las críticas presidenciales. "El presidente Trump siempre se agarra de estas cifras para protestar algo que no le está funcionando bien, como fue lo que pasó con estas elecciones", sostuvo.

El analista consideró que detrás de las acusaciones existe una dificultad política para asumir el resultado electoral. "Yo creo que lo que está pasando es que el presidente Trump no encuentra todavía alguna forma de explicar por qué le fue tan mal en estas elecciones", afirmó.

Jorge Elías cuestionó la exposición pública de los conflictos internos

Durante la conversación, Jorge Elías planteó una comparación entre las declaraciones del presidente y las discusiones privadas que terminan expuestas en las redes sociales. "A mí me recuerdan las reacciones que tienen esas parejas que de pronto por Instagram o por Twitter, o ahora X, arman una discusión sobre la continuidad de su relación o de su matrimonio", señaló.

El conductor hizo hincapié en una contradicción: Trump está cuestionando públicamente a un organismo que depende de su propia administración. "Trump le está hablando al Departamento de Comercio que depende de su gobierno", observó. Powell coincidió con esa descripción y respondió: "Ese es su gobierno".