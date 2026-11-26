El gobierno de Donald Trump propuso este miércoles una nueva ola de aranceles contra China, la Unión Europea (UE), Brasil y otros socios comerciales clave de Estados Unidos, como resultado de una investigación oficial sobre lo que la administración republicana considera prácticas de fabricación desleales y exceso de capacidad industrial. Las medidas, que se aplicarán bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 luego de que la Corte Suprema bloqueara en 2025 otros gravámenes específicos impuestos por el mandatario bajo una autoridad legal diferente, no entrarían en vigor antes de un par de meses y abrirán una instancia de negociación bilateral con los países alcanzados.

Donald Trump | Crédito: Cedoc Perfil

El esquema más severo apunta contra China, que enfrentaría un arancel adicional de al menos el 20%, la tasa más elevada entre las economías afectadas, en línea con un entendimiento previo alcanzado con la Casa Blanca. Sin embargo, según reportó la cadena NBC, ese recargo podría escalar hasta el 40% si fracasan las conversaciones entre Washington y Beijing antes de enero, fecha en la que expirará la tregua comercial prorrogada recientemente entre ambas potencias.

RDC: qué países quedarían alcanzados por los nuevos aranceles de Donald Trump

Al detallar el alcance de la iniciativa en declaraciones a CNBC, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró que las tasas generales aplicadas a cada socio comercial no superarán los topes fijados en los acuerdos marco bilaterales. “Cuando todo se vea reflejado, en realidad solo se sumarán unos pocos puntos porcentuales”, sostuvo el funcionario, quien agregó: “Lo que proponemos hoy es, en realidad, un conjunto de tarifas específicas para responder a este problema de exceso de capacidad”.

De acuerdo con un alto funcionario estadounidense citado por el portal DW, los gravámenes respetarían el techo arancelario del 15% pactado en 2025 con la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, así como el límite del 19% acordado con Malasia. La lista de naciones alcanzadas por las nuevas tarifas incluye también a Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Singapur, Suiza, Tailandia y Vietnam, mientras que México y Noruega quedaron excluidos por el momento mientras continúan las negociaciones y revisiones comerciales en curso con Washington.

En el plano regional, la oficina del representante comercial (USTR) difundió un comunicado separado en el que propuso aranceles más altos sobre el azúcar brasileño crudo y refinado, además de un nuevo gravamen del 10% sobre las aeronaves, una medida que impactaría de lleno sobre el fabricante aeroespacial Embraer. Pese al alcance de los anuncios, Greer buscó llevar cautela al señalar que “gran parte de esto ya está contemplado, y no creo que ninguna de estas medidas entre en vigor antes de un par de meses”, anticipando una negociación “amplia” con los distintos socios.

El anuncio se produjo menos de un mes después de que las políticas arancelarias de Trump, y el repunte inflacionario asociado a ellas, incidieran en las contundentes derrotas sufridas por los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, en un contexto en el que la inflación alcanzó el 3,7% en septiembre, impulsada principalmente por los precios de la energía y por el encarecimiento de los bienes.

El Silicon Valley apostó todo a Trump y hoy enfrenta la vendetta

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar y profundizaron las tensiones comerciales con Canadá, Bruselas y Beijing. Desde el Ministerio de Comercio chino, un portavoz rechazó los argumentos de Washington al advertir en rueda de prensa que “las guerras arancelarias y comerciales no benefician a ninguna de las partes”, y calificó como falsa la acusación oficial: “La supuesta 'sobrecapacidad' es una afirmación falsa. China se opone a utilizarla como pretexto para la manipulación política”.

Por su parte, la Unión Europea, bloque integrado por 27 países y principal socio comercial de Estados Unidos, cuestionó la decisión unilateral de la Casa Blanca. El portavoz adjunto de la Comisión Europea, Olof Gill, afirmó que los Estados miembros “rechazan categóricamente la premisa de que Europa sea una fuente de sobrecapacidad estructural”, aseguró que el continente es una de las regiones más expuestas a ese fenómeno y lamentó la falta de una acción conjunta con Washington, semanas después de que Greer acusara a la UE de respaldar “agresivamente” a Airbus mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que el bloque comunitario defendió como una operación habitual.

La “indignación” de Brasil por los nuevos aranceles y la propuesta de Estados Unidos

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva expresó este miércoles su “indignación” ante la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a las importaciones de aviones y azúcar procedentes de Brasil, en una decisión impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que impacta de lleno sobre la fabricante aeroespacial Embraer.

Donald Trump y Lula da Silva | Crédito: Cedoc

A través de un comunicado oficial, la Presidencia brasileña cuestionó la iniciativa al sostener que “la decisión unilateral de la USTR constituye una acción inaceptable dentro del proceso de negociación bilateral en curso”, y lanzó una dura advertencia: “Brasil no cederá ante este tipo de amenaza”.

La medida anunciada por Washington llega apenas un mes después de la reelección de Lula y de que su rival electoral, Flavio Bolsonaro, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, viajara a Estados Unidos inmediatamente después de su derrota. Según la presentación de la USTR, el gobierno norteamericano busca eliminar la exención arancelaria de la que gozaban los aviones terminados para aplicarles un gravamen del 10%, además de incrementar los aranceles sobre el azúcar brasileño que ingrese por fuera de las cuotas permitidas, argumentando que Brasilia no tomó medidas para responder a sus reclamos comerciales.

Lula sueña con poner al banquero Trabuco Cappi al comando del Ministerio de Economía

Frente a este escenario, la administración brasileña aseguró que no descarta aplicar “medidas recíprocas”, al tiempo que destacó que viene negociando “de buena fe” con Washington desde hace más de un año y que en agosto ambos países habían acordado crear un grupo de trabajo sobre asuntos comerciales. Pese a la escalada, el Ejecutivo brasileño afirmó que continuará buscando “una solución negociada”, aunque aclaró que lo hará sin renunciar a su derecho de presentar reclamos formales ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La iniciativa de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), modifica una resolución previa que Estados Unidos había aplicado en julio, cuando impuso un arancel del 25% a cerca de un tercio de las exportaciones brasileñas tras una investigación vinculada con comercio digital, propiedad intelectual y cuestiones ambientales, instancia en la que las aeronaves habían quedado exceptuadas. Dado que los aviones representan el cuarto producto que más exporta Brasil al mercado estadounidense, el nuevo recargo del 10% golpea directamente a Embraer, cuyas acciones registraron una caída tras conocerse el anuncio y que informó que se encuentra analizando el alcance de la propuesta.

Por el momento, la medida no es definitiva y se encuentra sujeta a un proceso de consulta pública abierto por la USTR, en el que los interesados podrán enviar comentarios hasta el 30 de diciembre e inscribirse antes del 7 de diciembre para participar de la audiencia oficial. En paralelo, Brasil ya rechazó los señalamientos estadounidenses, solicitó la intervención de la OMC y mantiene otro frente abierto ante ese organismo por un arancel adicional del 12,5% que Washington le impuso bajo el argumento de supuesto trabajo forzoso.

Con este paquete tarifario, la Casa Blanca intenta reinstalar los aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero, amparándose ahora en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite sancionar prácticas consideradas injustas tras una investigación oficial. Aunque la Justicia norteamericana suele avalar el uso de esa normativa, los recargos aplicados a fines de julio por supuesto trabajo forzoso ya fueron demandados ante los tribunales por 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, cuyo desenlace judicial podría anticipar el futuro legal de estas nuevas tarifas.

Otros 14 países sufrirán los aumentos

El mismo día del anuncio contra Brasil, Estados Unidos propuso aranceles de hasta el 20% para otras 14 economías tras una investigación de ocho meses de la USTR por exceso de producción e inundación de productos baratos: la Unión Europea, China, India, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam, mientras que México y Noruega quedaron afuera por ahora bajo análisis.

El recargo máximo del 20% apunta a China —señalada por Washington por sobreproducción en acero, aluminio, autos eléctricos, electrodomésticos y paneles solares—, en tanto que la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán mantendrán el tope del 15% fijado en sus acuerdos bilaterales.

Las tarifas atravesarán una consulta pública y una audiencia antes de entrar en vigor recién en enero, en medio del rechazo de Beijing, que defendió su competitividad, y de la Comisión Europea, que negó el origen de la sobreproducción y advirtió que responderá con firmeza si no se respeta el límite del 15%.