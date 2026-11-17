La campaña electoral en España ingresó en una etapa de creciente tensión, atravesada por cuestionamientos a la gestión del Gobierno, conflictos migratorios y episodios de violencia política. Según explicó Marcelo Molina en RDC, por +Perfil, los casos de Canarias, Ceuta y Melilla volvieron a colocar la inmigración en el centro de la discusión, junto con los incidentes registrados en Barcelona y el País Vasco.

A ese escenario se sumó un paro ferroviario que prácticamente paralizó el transporte en buena parte del país. La medida tuvo un acatamiento superior al 98% y afectó a unos dos millones de personas que utilizan diariamente los trenes. La interrupción alcanzó tanto a los servicios de cercanías como a los de alta velocidad y a las compañías privadas.

Inmigración, seguridad y cuestionamientos a la gestión del Gobierno

“El reclamo, seguridad”, resumió Molina. La protesta se produjo después de recientes accidentes ferroviarios que dejaron tres maquinistas muertos y otro trabajador herido, que permanecía internado. El conflicto volvió a poner bajo la lupa la capacidad de respuesta del Estado y las condiciones de seguridad del sistema.

En el País Vasco, el Partido Popular retomó sus actividades de campaña en Eibar, luego de haber suspendido actos por los incidentes del fin de semana. El candidato Alberto Núñez Feijóo llegó acompañado por un fuerte operativo de seguridad y recibió insultos de manifestantes.

Molina señaló que la Ertzaintza había advertido que no podía garantizar la seguridad de los actos opositores. Por ese motivo, el partido decidió realizar actividades sin anunciar previamente sus ubicaciones. En ese contexto, Feijóo prometió impulsar una ley de nietos para descendientes de exiliados del País Vasco y Navarra que debieron abandonar España por la violencia de ETA y las persecuciones. Se estima que el grupo alcanza a unas 200.000 personas.

Otro de los momentos destacados fue la entrevista televisiva a Pedro Sánchez. Según el corresponsal, el presidente atravesó un intercambio tenso con el periodista, que insistió en obtener respuestas concretas sobre la gestión de distintas crisis. “Fue una entrevista muy dura”, describió Molina, quien destacó la incomodidad del mandatario ante las preguntas y sus interrupciones.

Movilizaciones contra el odio y participación electoral

La campaña también estuvo marcada por una manifestación de ciudadanos marroquíes contra la discriminación y los discursos de odio, que convocó a más de 3.000 personas. Molina explicó que en España reside más de un millón y medio de personas de origen marroquí y que una parte de esa comunidad puede participar en las elecciones.

“Lo que reclamaban era que vayan a votar, aunque sea, si no es por ellos, por sus hijos”, señaló. La convocatoria buscó promover la participación electoral frente al avance de los discursos xenófobos y las propuestas de la derecha.

En la misma línea, el corresponsal mencionó un mensaje del músico Joan Manuel Serrat, quien alentó a votar en defensa de la democracia. Así, la participación ciudadana, la inmigración y la gestión pública quedaron entre los temas decisivos de una campaña que se desarrolla en un clima de fuerte polarización.