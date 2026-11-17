Los mercados brasileños registraron un cambio de tendencia luego de que Luiz Inácio Lula da Silva retomara las negociaciones con dirigentes de su espacio político. Hasta la mañana de esa jornada, el dólar cotizaba en niveles elevados, el real acumulaba una fuerte depreciación y el índice Bovespa mostraba una caída significativa. Sin embargo, después de los encuentros políticos, la moneda brasileña recuperó valor y la bolsa aceleró sus ganancias.

“Volvió Lula, se reunió con algunos ministros y algunos personajes de su campaña que no son ministros todavía, y resulta que el real subió, el dólar bajó y Bovespa tuvo una aceleración en las ganancias”, explicó Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales (RDC). La periodista vinculó esa reacción con las señales que surgieron de las conversaciones para definir el próximo esquema de gobierno.

El ajuste fiscal y la confianza de los mercados en Brasil

Gosman también recordó que, durante una reunión con el presidente español Pedro Sánchez, Lula habría planteado que no podía convertirse en un rehén de la derecha ni del mercado financiero. El trasfondo de la discusión es el presupuesto nacional, que ya había sido aprobado por el Senado y debía continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Según la periodista, los sectores financieros consideran que las medidas fiscales previstas no son suficientes y reclaman acciones adicionales para contener el crecimiento de la deuda pública. En ese contexto, destacó el papel de Rafael Fonteles, gobernador electo de Piauí, quien participó de las conversaciones con Lula. Su perfil académico y económico es valorado por los mercados como una señal de capacidad para ordenar las cuentas públicas.

“Es visto por el mercado como muy inteligente, muy capaz y capaz de ordenar la economía del Brasil”, señaló Gosman. La presencia de Fonteles habría contribuido a moderar las expectativas negativas y a recuperar cierta tranquilidad entre los inversores.

La corresponsal también recordó que el paquete de ajuste fiscal alcanza aproximadamente los 60.000 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del desafío presupuestario que enfrenta el Gobierno.

Las tensiones internas por el superávit y el límite al gasto

La discusión fiscal también generó diferencias dentro del oficialismo. Gosman mencionó las críticas de sectores de izquierda al diputado André Janones, quien defendió la necesidad de respetar las metas de superávit fiscal y los límites de gasto previstos.

Janones, que tuvo un papel importante en la organización de la campaña electoral a través de un grupo de WhatsApp que llegó a reunir millones de adherentes, denunció ataques políticos y cuestionamientos por su postura.

“Hay un sector muy importante, que algunos le llaman la izquierda sectaria, que está en contra de este corte fiscal”, explicó la periodista. No obstante, señaló que las negociaciones parecían encaminarse hacia un acuerdo legislativo para avanzar con el proyecto.

Finalmente, Gosman mencionó una declaración del primer ministro canadiense, Mark Carney, quien atribuyó a Lula la iniciativa de impulsar una reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. Un dato que, según anticipó, abre otro capítulo de la proyección internacional del mandatario brasileño.