La Justicia española volvió a modificar el escenario electoral con una decisión que afecta a miles de ciudadanos nacionalizados a través de la Ley de Nietos. El Tribunal Supremo exigió a la Junta Electoral y a la oficina encargada de los padrones que cumplan la orden de dejar sin derecho a voto a 163.355 personas, mientras que solamente 901 lograron acreditar las condiciones de arraigo requeridas.

La información fue presentada por el periodista Marcelo Molina durante una comunicación con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil. Además de analizar las repercusiones del debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y las últimas encuestas, el periodista abordó los cuestionamientos judiciales sobre el sistema de identificación digital para votar.

La Ley de Nietos, nuevamente en el centro de la polémica

«Nunca se sabe cuándo es el final», advirtió Molina al explicar la nueva disposición judicial. Según detalló, el Supremo ordenó excluir del padrón electoral a 163.355 ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad española mediante la Ley de Nietos y que no pudieron acreditar los requisitos de arraigo establecidos por la normativa.

La medida representa un nuevo cambio para quienes habían recibido información de que estaban habilitados para participar de los comicios. «¿Te acordás los que hace poco dijimos que podían votar? Bueno, ahora no pueden votar», señaló el periodista al describir la modificación.

De acuerdo con los datos difundidos durante el programa, solo 901 personas quedaron exceptuadas de la exclusión porque pudieron demostrar que cumplían las condiciones exigidas. La resolución vuelve a poner en discusión la situación de miles de ciudadanos que habían incorporado la posibilidad de votar como parte de sus derechos políticos tras obtener la nacionalidad.

El Supremo también cuestionó la seguridad del DNI digital

La decisión judicial no se limitó a la exclusión de los nacionalizados. El tribunal también le dio plazo hasta el lunes por la tarde al Ministerio del Interior para que presente documentación sobre la seguridad del sistema de identificación mediante DNI electrónico.

Molina explicó que el cuestionamiento está relacionado con un decreto de emergencia del 21 de octubre, mediante el cual el Gobierno alquiló más de 60.000 dispositivos para facilitar el voto a través de un código QR. Los equipos estarían destinados a unas 60.000 mesas electorales.

«Lo que le está diciendo el Supremo es que necesitamos saber si eso es seguro, cuáles son los mecanismos de control que tienen con eso», explicó. La preocupación judicial, según relató, apunta a conocer cómo funciona el procedimiento y qué garantías existen para evitar irregularidades durante la votación.

El periodista también describió el mecanismo previsto: los ciudadanos podrían presentarse con su DNI electrónico y utilizar un código QR para identificarse, en un sistema similar al que se emplea en aplicaciones digitales. Sin embargo, la Justicia pidió que se acrediten los controles de seguridad antes de dar por válido el procedimiento.

Feijóo habría ganado el debate, pero las encuestas muestran otra disputa

En paralelo, Molina repasó las mediciones posteriores al cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Según distintas consultas realizadas por medios digitales, el candidato del Partido Popular obtuvo una ventaja en las valoraciones del debate, incluso en publicaciones identificadas con posiciones de centroizquierda.

El diario ES le dio 53 puntos contra 47 a Feijóo, mientras que El Plural registró 55 contra 39. Otras mediciones también marcaron diferencias favorables al dirigente popular: ABC lo ubicó con 82 frente a 15, y un sondeo de El Español le otorgó 64 contra 32.

Sin embargo, Molina advirtió que la valoración del debate no necesariamente se traduce en intención de voto. Una medición publicada por El País ubicaba al PP y al PSOE prácticamente empatados, con alrededor del 31%, mientras que Vox aparecía en descenso, con una proyección de 56 escaños.

Inteligencia artificial y soberanía tecnológica, ausentes del debate

Otro aspecto que llamó la atención fue la ausencia de temas vinculados con el futuro tecnológico de España. Molina destacó que durante el debate ninguno de los candidatos mencionó conceptos como inteligencia artificial, soberanía tecnológica o transformación digital.

«Dos hombres hablando del futuro sin nombrar ninguna de estas palabras», resumió el periodista al recuperar las críticas de sectores vinculados con las nuevas industrias españolas. También cuestionó que los jóvenes aparecieran mencionados principalmente en relación con sus dificultades para acceder a una vivienda o con las pensiones.

El conductor del programa coincidió con el planteo y destacó que la inteligencia artificial es uno de los asuntos que atraviesan la vida cotidiana y generan preocupación. Así, mientras España discute su futuro político y electoral, la agenda tecnológica quedó fuera del principal debate entre sus dos candidatos.