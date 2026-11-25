Una investigación judicial en España volvió a poner bajo la lupa a un presunto grupo vinculado al entorno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acusado de organizar acciones contra magistrados y miembros de las principales instituciones judiciales. Uno de los episodios más graves involucra un supuesto pedido para provocar daños físicos a la jueza que investigaba a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez.

El caso fue detallado por el corresponsal Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, durante una conversación con Jorge Elías. Según explicó, una mujer que había denunciado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un presunto plan contra la magistrada ratificó su testimonio ante la Justicia y aseguró que estaba convencida de las instrucciones que había recibido.

“La idea era el ataque contra la jueza”

La testigo sostuvo que había sido contactada por un exjuez que integraría el grupo investigado y que le habría pedido actuar contra la magistrada Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez. Según relató, el hombre se refirió a la jueza con expresiones violentas y le habría dicho que era “un puto grano en el culo”.

Molina explicó que, de acuerdo con la declaración, también aparecieron frases como “a palos aprende el burro” y referencias a que había que eliminarla. La mujer interpretó que se trataba de provocarle daño físico, se negó a participar y decidió cortar la comunicación con quienes la habían contactado.

La testigo aseguró que había dejado constancia de lo sucedido en su cuenta de Facebook y que las publicaciones continuaban disponibles. Además, el corresponsal remarcó que la denuncia no se sostiene únicamente en su palabra: la UCO habría recuperado conversaciones, mensajes de WhatsApp y registros telefónicos del grupo.

Los mensajes que apuntan contra la cúpula judicial

Entre los elementos mencionados por Molina aparecen intercambios de agosto de 2024 en un grupo de WhatsApp denominado “Vacaciones y viajes”. En uno de ellos, fechado el 27 de agosto a las 10.49, el exjuez le habría pedido a Leire Díaz, conocida como “la fontanera”, fijar una estrategia de corto, mediano y largo plazo contra la cúpula judicial.

Según la reconstrucción presentada por el corresponsal, el hombre mencionaba al Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. También preguntaba por la disponibilidad de quienes debían actuar como “brazo ejecutor”.

La respuesta atribuida a Díaz indicaba que ya existía una estrategia y que llevaban meses trabajando en ella. En otro mensaje, habría señalado que su prioridad era “el presidente, porque sin eso no hay nada más”, además de enumerar a los investigados y sus causas pendientes.

Molina también mencionó un intercambio del 3 de julio de 2025 en el que la mujer habría pedido iniciar medidas judiciales, tanto penales como civiles, contra un juez cuya identidad no fue precisada.

Leire Díaz enfrenta otra investigación

El caso tiene otro capítulo: Molina informó que Leire Díaz enfrenta una nueva causa vinculada con su desempeño al frente del servicio de correo durante las elecciones de 2023. El periodista recordó que la dirigente había quedado en el centro de otras controversias por su presunta participación en la red investigada.

Además, señaló que una de las mujeres que declaró sobre el supuesto plan contra la jueza pertenece a una banda de narcotraficantes conocida como la banda de los Rochos. Según contó, la testigo habría solicitado protección policial por temor a posibles represalias.

Mientras tanto, la oposición española volvió a exigir explicaciones a Pedro Sánchez sobre quién dio la orden de conformar el grupo. “No estamos hablando solamente de corrupción, estamos hablando de sicarios, de órdenes, directamente de matar al mensajero”, planteó Jorge Elías durante la entrevista.