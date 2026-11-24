Megaspeed, una empresa tecnológica con sede en Singapur, ingresó en la lista negra comercial de Estados Unidos por decisión de la administración de Donald Trump, en un escándalo que involucra a NVIDIA, los chips de inteligencia artificial y una presunta filtración de información estratégica hacia China. En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Norman Powell analizó el funcionamiento de la compañía y las sospechas que motivaron la decisión de Washington.

La medida busca impedir que la firma acceda a tecnología estadounidense, particularmente a los procesadores avanzados de NVIDIA. El episodio coincide con las investigaciones sobre la relación sentimental entre Jensen Huang, titular de la compañía tecnológica, y Alice Huang, empresaria vinculada a Megaspeed, a quien las autoridades estadounidenses señalan como una presunta espía china.

Megaspeed, el intermediario tecnológico que conectaba a NVIDIA con China

Powell explicó que Megaspeed forma parte de los operadores de centros de datos que funcionan en el sudeste asiático. Estas compañías adquieren chips de empresas como NVIDIA y posteriormente alquilan su capacidad de procesamiento a otras firmas, entre ellas compañías chinas.

La sede central de Megaspeed está en Singapur, donde trabajaba Alice Huang. Según el periodista, la inclusión de la empresa en la lista negra responde a las sospechas de Washington sobre sus actividades y su posible vinculación con intereses estratégicos de China.

La lista negra comercial estadounidense reúne a empresas que, a juicio del Gobierno, actúan contra los intereses de seguridad nacional o de política exterior del país. La decisión contra Megaspeed se produjo después de que la administración Trump anunciara que buscaría cerrar un vacío legal que permitía a compañías chinas acceder remotamente a los chips avanzados de NVIDIA.

El supuesto trato preferencial que habría facilitado el acceso a los chips

Durante el análisis, Marcelo Molina aportó otro elemento sobre el funcionamiento de la compañía. Según explicó, Megaspeed habría conseguido un trato preferencial de NVIDIA para acceder a determinados chips ultravanzados, gracias a los contactos que Alice Huang mantenía con Jensen Huang.

Molina sostuvo que esos productos, que no estaban disponibles para otros operadores en las mismas condiciones, posteriormente habrían sido tercerizados y enviados a China. La sospecha es que la tecnología avanzada de NVIDIA terminaba llegando al mercado chino a través de la empresa de Singapur.

Jorge Elías planteó sus dudas sobre la relación entre el supuesto espionaje empresarial y el vínculo sentimental entre ambos protagonistas. «En una relación, llamémosle sentimental, haya un espionaje empresarial, no se entiende muy bien», observó el conductor.

Trump, Jensen Huang y la información estratégica sobre China

Powell señaló que el vínculo entre Jensen Huang y Donald Trump agrega otra dimensión al caso. Ambos mantienen una relación cercana, se comunican frecuentemente y se visitan, por lo que el empresario podría tener conocimiento de los planes de Washington en materia de inteligencia artificial.

«Cualquier tipo de dato que venga desde la Casa Blanca puede ser realmente de utilidad u orientador para las autoridades de China», advirtió el periodista. La preocupación está relacionada con la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial y el acceso a los procesadores más sofisticados.

Sin embargo, todavía no está claro qué información habría llegado efectivamente a la inteligencia china. Powell remarcó que la administración Trump no precisó qué pruebas tiene sobre una eventual transferencia de datos sensibles y cuestionó la falta de respuestas del Departamento de Justicia durante una conferencia de prensa.

El caso también tendrá repercusiones políticas en el Congreso estadounidense, donde se esperan las declaraciones de funcionarios vinculados al área comercial. Según Powell, la intervención de Trump en el asunto generó cuestionamientos tanto en el ámbito político como en el empresarial, en un conflicto que excede a una compañía y pone en discusión el control de la tecnología estratégica y la seguridad nacional estadounidense.