United Airlines debió suspender temporalmente las salidas de sus vuelos durante alrededor de una hora y media debido a un inconveniente técnico que afectó uno de sus sistemas informáticos. El episodio llamó la atención porque ocurrió pocos días después de una falla en la red de la Administración Federal de Aviación (FAA), que había provocado la suspensión de los vuelos en todo Estados Unidos.

Según explicó Norman Powell en RDC, por +Perfil, la compañía, con sede en Chicago, informó que los vuelos que ya estaban en el aire y los servicios de su red regional United Express no resultaron afectados. Además, comunicó que “no hay indicios de que se trate de un problema relacionado con la ciberseguridad”.

Qué sistema falló y por qué afectó las operaciones de United Airlines

La aerolínea pidió disculpas a sus clientes por los inconvenientes y señaló que el servicio se normalizó luego de que los pilotos comenzaran a reportar dificultades a los controladores aéreos. Aunque United Airlines no precisó de inmediato qué sistemas habían fallado, las comunicaciones de las tripulaciones permitieron conocer el origen del inconveniente.

De acuerdo con la información transmitida por los pilotos, el problema estaba relacionado con una herramienta informática que permite calcular el peso final de cada aeronave antes del despegue.

Powell explicó que “este sistema de computación lo hace automáticamente una vez que tiene todos los pasajeros a bordo y los equipajes a bordo”. Se trata de un procedimiento fundamental para la planificación de cada vuelo, ya que el peso total determina otros parámetros operativos.

“También depende del peso final de la aeronave la cantidad de combustible que va a necesitar y el tiempo de vuelo que tendrá con toda esa carga”, detalló el corresponsal. Por esa razón, la falla obligó a retrasar las salidas hasta que se resolviera el inconveniente.

La coincidencia con las fallas de la FAA despertó interrogantes

Otro aspecto que generó preocupación fue la cercanía temporal entre el episodio de United Airlines y los problemas registrados días antes en los sistemas de la FAA. La reiteración de inconvenientes tecnológicos en el transporte aéreo estadounidense abrió interrogantes sobre la confiabilidad de los sistemas.

Consultado sobre la posibilidad de un ciberataque, Powell aclaró: “Yo no diría que no se ataja, simplemente que todavía no deben saber a ciencia cierta”. También reconoció que la sucesión de episodios resulta llamativa y que los medios estadounidenses seguían atentos a las explicaciones oficiales.

Por el momento, United Airlines no atribuyó el incidente a un ataque informático. La investigación y las precisiones técnicas serán claves para determinar el origen de la falla y despejar las dudas que dejó una interrupción que, aunque breve, afectó la operación de una de las principales aerolíneas del país.