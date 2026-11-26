La crisis política que atraviesa Paraguay abrió un escenario de incertidumbre para el Mercosur y encendió señales de alerta en la Argentina. La salida de Santiago Peña, considerado un aliado estratégico de Javier Milei, modificó el tablero regional y plantea nuevos interrogantes sobre la influencia de Estados Unidos y los próximos movimientos de Brasil.

En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, el editor de política de Perfil, Claudio Mardones, analizó las consecuencias de la crisis institucional paraguaya y su impacto en las relaciones diplomáticas de la región. También puso el foco en el papel que asumió el gobierno argentino, la estrategia de Washington y las tensiones con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva.

La crisis institucional de Paraguay y su impacto regional

Mardones calificó de muy misteriosa la situación paraguaya y consideró que su gravedad está directamente relacionada con la importancia estratégica del país en el actual contexto internacional. La salida de Santiago Peña representa un problema no solamente para Paraguay, sino también para Estados Unidos y la Argentina, que tenían en el mandatario a un aliado importante.

El periodista describió un escenario institucional extremadamente delicado, atravesado por las instancias del juicio político y versiones que llegaron a comparar la situación de Peña con los acontecimientos que involucraron a Jair Bolsonaro en Brasil. La transición, además, estuvo cerca de desencadenar un estallido social.

Para Mardones, la crisis se produce en un momento especialmente sensible para el bloque regional, con una nueva cumbre del Mercosur en el horizonte y cambios políticos que pueden modificar las relaciones entre sus principales integrantes.

"Para los cuatro socios del Mercosur, la situación de Paraguay implica un antes y un después", advirtió el editor de Política de Diario Perfil.

Estados Unidos y el papel de Javier Milei en el nuevo escenario paraguayo

Uno de los interrogantes centrales pasa por la reacción de Estados Unidos frente a la crisis. Mardones recordó que, dos semanas antes de que se desencadenaran los acontecimientos en Paraguay, una delegación del Departamento de Estado había visitado Asunción como parte de una gira que también incluyó a la Argentina.

La comitiva estuvo integrada por Christopher Landau, segundo del Departamento de Estado, y el principal responsable estadounidense para América Latina. La visita se produjo poco antes de que estallara la crisis financiera paraguaya, lo que abre preguntas sobre la información que manejaba Washington y las decisiones que adoptará frente al nuevo escenario.

En ese contexto, Mardones señaló que la administración estadounidense decidió posicionar a Javier Milei como el primer referente de su estrategia de reconocimiento del nuevo gobierno provisional paraguayo.

El periodista también planteó la posibilidad de una nueva avanzada diplomática de Washington, con una eventual visita de Landau, aunque remarcó que todavía resta conocer cuáles serán los próximos movimientos de la Casa Blanca en América del Sur.

La relación entre Milei y Lula, otro foco de tensión en el Mercosur

La crisis paraguaya también vuelve a poner en primer plano la relación entre la Argentina y Brasil. Mardones recordó que el vínculo entre Buenos Aires y Brasilia se deterioró hasta el punto de que el gobierno de Milei dejó en claro que no reconocería formalmente la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

Al mismo tiempo, el presidente brasileño ya extendió una invitación al mandatario provisional de Paraguay para que viaje a Brasil y mantenga una reunión. Ese acercamiento representa uno de los primeros movimientos de Brasil frente a la nueva situación política de su vecino.

Para el gobierno argentino, la salida de Peña supone la pérdida de un aliado relevante dentro del escenario sudamericano. Mardones fue contundente al describir las consecuencias políticas de ese cambio: "Un aliado inestimable como Santiago Peña no solamente no está más, sino que su carrera política ha terminado para siempre".