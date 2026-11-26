El politólogo, periodista e investigador argentino radicado en el Reino Unido, Guillermo Makin, analizó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el escenario político y diplomático en torno a la relación entre Argentina y Paraguay. En este contexto, se refirió a la presencia de Javier Milei en la ceremonia de asunción presidencial de Pedro Alliana y al significado de su participación como único mandatario extranjero en el acto.

Es un politólogo, periodista e investigador argentino radicado en el Reino Unido. Se graduó en Ciencia Política en la Universidad de El Salvador. Obtuvo su doctorado en la prestigiosa Universidad de Cambridge, donde se desempeñó como investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos.También ha sido profesor en la Universidad de Belgrado.

Guillermo le queríamos consultar por esta decisión del Gobierno de Gran Bretaña: un ambicioso plan de inversión en defensa, de casi 300.000 millones de libras, para modernizar la totalidad de las Fuerzas Armadas y, obviamente, con foco en Malvinas. ¿Cuánto tiene que ver esto con Malvinas? ¿Cuánto tiene que ver, simplemente, con la discusión de que toda Europa tiene que invertir un porcentaje mayor en armamento para ser autosuficiente, sin la necesidad de la NATO en la defensa frente a una eventual agresión rusa?

El problema de Malvinas es viejo. Lo sigo desde el año 73 y creo que me asiste un poco de experiencia. Los gastos en defensa en Malvinas son una fracción del 1 % del total del presupuesto británico de defensa. El aumento, si se compara con otro anuncio de hoy, por ejemplo, de destinar 8.000 millones de libras al mantenimiento de los submarinos nucleares, contra los 8 o 20 millones que están presupuestados como aumento por el caso de Malvinas, da una idea de la diferencia. Ahora, el problema es muy complejo porque nadie se ha atrevido a solucionar los problemas, ni en nuestro país ni en la Argentina, encarándolos. Todos van pateando la pelota para adelante. A los ingleses les asiste la posibilidad de tomar medidas unilaterales en cuanto a pesca y al gobierno de la isla. Pero el tema no está enfocado nunca. La Argentina, siempre embarcada, si no es en una crisis, en otra, tampoco encara el problema. Así que novedades no hay en el sentido de que se viera algo consecuente. Lo que ha aparecido es una contradicción entre el problema del tema en la política de Milei, que al principio negaba el tema Malvinas, inclusive dándole derechos a los isleños, y ahora está dando marcha atrás y volviendo más hacia una tradición normal en la política exterior argentina, que no quiere decir que sea acertada. Entonces, yo creo que no hay novedades y falta imaginación y capacidad de resolución tanto en nuestro país como en Gran Bretaña.

Javier Milei se reunió con Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay

Me preguntaba cuánto de este aumento en el presupuesto para modernizar las Fuerzas Armadas tiene que ver con una política general que Estados Unidos les pedía a los demás socios de la NATO, Europa y Gran Bretaña, de invertir más en armamento para ser autosuficientes en una eventual defensa ante una eventual agresión de Rusia.

Sí, ese es un planteo habitual de Estados Unidos, inclusive antes del presidente actual. Entonces, no hay novedades. Lo que no hay es aumento del gasto por parte de Gran Bretaña y Europa en la defensa de Europa misma. Hay exhortaciones a hacerlo, pero no cumplen porque todo eso significa un aumento impositivo que el electorado no soportaría.

¿Qué porcentaje del total del producto bruto significa el presupuesto militar y este plan de 298.000 millones de libras? ¿En qué período? ¿Aumenta el porcentaje del producto bruto destinado al gasto militar sobre del existente?

Es alrededor del 7 % del presupuesto general. Debería aumentarse, según esperan, un poco más, pero las dificultades financieras y fiscales son enormes porque los conservadores aumentaron la deuda de una forma increíble. Duplicaron el porcentaje, llevándola a casi el 100 % del producto bruto. Es una dimensión a la que no está acostumbrada Gran Bretaña. En Francia, Italia y España sí están más acostumbrados a tener una deuda de ese tamaño, pero en las finanzas británicas, no.

Entiendo perfectamente. Estimo que el 7 % del presupuesto debe ser aproximadamente el 3 % del producto bruto. Este cálculo surge simplemente por la demanda de Estados Unidos de llevar el gasto militar al 5 % del producto bruto. Igual, Argentina está muy lejos de eso. Nosotros estamos en cero coma algo, pero, bueno, para tener una dimensión: ¿este plan de 298.000 millones de libras invertidas en modernizar las Fuerzas Armadas a qué período de tiempo corresponde? ¿Se va a realizar en cuánto tiempo? ¿Más de un año, varios años?

Siempre proyectan para más de un año, pero todo cambia cuando hay elecciones. Es decir, el sistema político británico es un sistema programado. Entonces, en cada elección, los partidos anuncian un programa bastante completo, normalmente, y se entiende que, si son electos, el programa ha sido validado por el electorado. Entonces, tienen derecho a cumplir ese programa. El Gobierno, el Congreso, los Comunes y la Cámara de los Lores no se van a oponer a ninguna medida que haya sido votada por el electorado.

MT/MEG