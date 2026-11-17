La desconfianza del mercado financiero, el aumento del riesgo país y las dificultades para controlar la inflación comenzaron a poner en tensión el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. En una jornada marcada por fuertes pérdidas en los activos argentinos, el secretario de Redacción de Perfil, Ariel Maciel, advirtió que distintos indicadores muestran un escenario cada vez más complicado para la administración libertaria.

En Ronda de Editores (RDE), por +Perfil, el periodista analizó el impacto de un informe de JP Morgan, las proyecciones inflacionarias y el deterioro del consumo. “Los números empezaron a mostrarle al mercado, pero también al círculo rojo, que la situación no está nada bien”, afirmó.

JP Morgan y el mercado ponen en duda las promesas de Milei

Uno de los elementos que profundizó la preocupación fue el informe de JP Morgan sobre las perspectivas económicas de Argentina. Según explicó Maciel, el banco estadounidense advirtió sobre una inflación que se mantendría elevada y un escenario de volatilidad cambiaria severa de cara a las elecciones.

La reacción financiera también encendió señales de alerta. Durante la jornada, los activos argentinos revirtieron su tendencia positiva y terminaron con una caída del 4,3%, mientras que acciones como YPF y Galicia retrocedieron alrededor de un 5%. El índice Merval llegó a registrar una baja del 24% medida en pesos y del 30,9% en dólares, según los datos mencionados durante el programa.

A esto se sumó el avance del riesgo país, que pasó de 835 puntos el viernes a 855 durante el inicio de la semana. Para Maciel, ese indicador refleja un nuevo piso de desconfianza internacional sobre la capacidad argentina de responder a sus compromisos de deuda.

La pobreza y el consumo contradicen el relato oficial

El periodista también cuestionó la distancia entre las estadísticas oficiales y la situación cotidiana de las familias. En particular, mencionó un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que puso en discusión las mediciones del INDEC sobre pobreza y consumo.

“Mientras controlás la inflación, la pobreza va creciendo”, sostuvo. En ese sentido, explicó que muchas familias redujeron su canasta básica de alimentos porque ya no pueden afrontar los mismos gastos que antes.

Maciel describió que llegar a fin de mes no implica necesariamente dejar de comer durante los últimos días, sino eliminar productos y necesidades que antes eran considerados básicos. Según planteó, esa modificación en los hábitos de consumo también evidencia el deterioro del poder adquisitivo.

La concentración empresarial como otra señal de la crisis

Otro de los fenómenos que destacó fue la creciente concentración de actividades productivas y la desaparición de pequeñas y medianas empresas. Como ejemplo, mencionó el sector agroforestal y la reciente adquisición de tierras destinadas a la producción de pinos por parte de una empresa argentina, en una operación vinculada a José Luis Manzano.

Aunque consideró positivo que esos activos queden en manos nacionales, advirtió que detrás de esos movimientos existe un proceso de concentración. “Durante estos últimos años se fueron perdiendo pymes y la concentración de la producción de la tierra la tienen algunos pocos conglomerados empresarios”, señaló.

Para Maciel, este tipo de operaciones se producen cuando los activos pierden valor y los jugadores con mayor capacidad financiera pueden aprovechar las oportunidades que deja la crisis. Mientras algunos empresarios encuentran margen para invertir a largo plazo, otros sectores deben desprenderse de sus propiedades y negocios para sostenerse.

“Si acá hay oportunidades para los que tienen mucho y los que tienen poco se van desprendiendo de eso, claramente está mostrando la crisis del modelo”, concluyó el periodista.