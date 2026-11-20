En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el abogado tributarista Diego Fraga y el especialista en impuestos Matías Olivero Vila advirtieron sobre las distorsiones que generan los impuestos sobre los débitos y créditos bancarios y cuestionaron las recientes decisiones del Gobierno. Además, Olivero Vila presentó un informe internacional que revela la excepcional carga tributaria argentina en comparación con otros países.

Fraga calificó como un error la marcha atrás del Gobierno respecto de las operaciones con cheques y las sociedades de bolsa. Según explicó, algunas decisiones oficiales se implementan sin evaluar completamente sus consecuencias y el mercado detecta rápidamente las inconsistencias.

El impuesto al cheque y la marcha atrás del Gobierno

“A veces, cuando las medidas de gobierno se abalanzan, por ahí no las terminan de analizar completamente y el mercado es muy rápido: lo huele enseguida, ve cuando hay algo que está mal”, sostuvo Fraga.

El tributarista también cuestionó el cambio de criterio oficial y consideró que la reversión de la medida constituye una señal negativa para el mercado. “Creo que es bastante malo y negativo, una señal pésima”, afirmó al referirse a la decisión de volver atrás con la operatoria que involucraba los cheques y las sociedades de bolsa.

Por su parte, Olivero Vila puso el foco en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, y presentó los resultados de un estudio elaborado por la consultora internacional BDO, una de las cinco firmas más importantes del mundo.

El relevamiento comparó la situación tributaria de 30 países, entre ellos integrantes del G20 y economías sudamericanas. El resultado fue contundente: solamente tres aplican este tipo de gravamen.

“De los 30 países más importantes, tenés que solamente tres países aplican un impuesto al débito o al crédito. Tres de los 30 que concentran el 85% del PBI mundial”, explicó Olivero Vila.

La comparación dejó a la Argentina en una posición especialmente desfavorable. Mientras el país aplica una alícuota del 1,2% sobre los movimientos de débitos y créditos, Colombia grava con el 0,40% solamente una de las dos operaciones. Perú, por su parte, tiene una tasa del 0,005%.

“Nosotros tenemos una alícuota que es 240 veces la del tercero”, enfatizó el especialista al comparar la carga argentina con la peruana.

Un sistema tributario que desalienta la actividad económica

Para Olivero Vila, estos datos reflejan un problema estructural que excede al impuesto al cheque y evidencia las distorsiones del esquema impositivo argentino. “Este es el máximo grado de ridiculez, lo que te demuestra como la punta del iceberg de lo extremadamente nocivo que es nuestro sistema tributario”, advirtió.

El especialista planteó que la discusión no debería limitarse a modificaciones puntuales, sino contemplar una revisión integral de los tributos que afectan las operaciones financieras y el funcionamiento de las empresas.