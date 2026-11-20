La presión impositiva continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad económica argentina. El abogado y especialista en derecho tributario Matías Olivero Vila evaluó en Ronda de Economistas (RDEco) las medidas tributarias impulsadas por el Gobierno y consideró que, si bien hubo avances, todavía queda un largo camino por recorrer para mejorar la competitividad del país.

«La dirección es la correcta a nivel nacional. La velocidad, bueno, ese es el punto que está pendiente», afirmó el especialista al referirse a la política impositiva de la administración nacional. Para Olivero Vila, los cambios realizados hasta el momento representan un avance, aunque consideró que el ritmo de las reformas sigue siendo insuficiente.

Baja de impuestos: qué tributos redujo el Gobierno y cuánto representa

Olivero Vila recordó que durante el tratamiento de la Ley de Modernización Laboral se discutieron distintas modificaciones tributarias que finalmente no prosperaron. Entre ellas, mencionó la propuesta de reducir una décima parte el impuesto a las ganancias, que encontró resistencia de los gobernadores por su impacto sobre los recursos coparticipables.

Como consecuencia, Argentina mantiene una alícuota del 35% en el impuesto a las ganancias empresariales, junto con una retención del 7% sobre los dividendos. «Tenemos una alícuota del 35%, que es de las más elevadas, junto con la retención del 7% sobre los dividendos, en el mundo», señaló.

El especialista explicó que la reducción de aproximadamente tres puntos del PBI en la carga fiscal formal se concentró principalmente en tres componentes: el impuesto PAIS, las retenciones y los impuestos internos.

También hizo referencia a la disminución de la inflación como un factor que contribuyó al alivio fiscal general, aunque cuestionó que se la considere un impuesto. «La inflación no es un impuesto, la inflación es una estafa», sostuvo, al diferenciar el fenómeno inflacionario de los tributos establecidos mediante procedimientos legislativos.

Para Olivero Vila, el problema de fondo es que la Argentina construyó durante décadas un sistema tributario que desalienta la actividad formal y favorece la evasión. «Por haber tenido los impuestos más altos del mundo, se generó una de las evasiones e informalidades más altas del mundo también», explicó.

En ese sentido, mencionó que el país ocupa el puesto 66 entre 70 economías relevantes en un ranking del IMD sobre evasión e informalidad. Además, estimó que el empleo informal representa entre el 45% y el 50%, según distintas mediciones.

Irlanda, Paraguay y Europa del Este: los ejemplos de países que redujeron impuestos

Olivero Vila planteó que existen experiencias internacionales que muestran alternativas para modificar los sistemas tributarios. Mencionó a Irlanda, Paraguay y distintos países de Europa del Este, como Bulgaria, Hungría, Rumania y Georgia, que aplicaron reducciones impositivas más profundas.

Según explicó, varias de esas economías establecieron impuestos a las ganancias cercanos o inferiores al 20%, mientras que el IVA se ubicó en niveles del 13% al 15%. «Hay otros países que fueron por un camino de baja drástica de impuestos», destacó.

El especialista también señaló que esas experiencias produjeron dos efectos importantes, entre ellos el traslado de contribuyentes desde la informalidad hacia la economía registrada. «La gente no tiene su ADN evadido. Evade porque no le queda otra», concluyó, al defender la necesidad de construir un sistema tributario que incentive la formalización y permita ampliar la actividad económica.