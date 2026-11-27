La falta de financiamiento es uno de los obstáculos que enfrenta la economía argentina, especialmente para las empresas que atraviesan una caída de la actividad y no encuentran compradores para sus productos. En ese contexto, Christian Asinelli planteó que el crédito debe estar vinculado con decisiones estratégicas y proyectos de largo plazo, capaces de generar desarrollo incluso cuando la coyuntura económica es adversa.

En Ronda de Economistas (RDEco), por +Perfil, el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF analizó el papel del financiamiento en el desarrollo productivo durante una conversación con el conductor Fernando Meaños. Para ilustrar su planteo, mencionó dos experiencias de infraestructura: las inversiones vinculadas con el gasoducto norte, que llevará gas a distintas provincias, y las obras de la cuenca del río Luján, cuya inauguración estaba prevista para los días siguientes a la entrevista.

El gasoducto norte y más de US$ 500 millones para Neuquén

Al analizar el impacto del financiamiento en las economías provinciales, Asinelli destacó el caso de Neuquén. Según detalló, se financiaron de manera indirecta más de US$ 500 millones para el gasoducto norte y otros más de US$ 500 millones en proyectos de infraestructura, turismo, desarrollo sostenible, agua y saneamiento.

De acuerdo con el especialista, esas inversiones contribuyen al ritmo de crecimiento de la provincia, que —según señaló— muestra números superiores a los de otras jurisdicciones. El ejemplo también le permitió remarcar que las obras de infraestructura no deben evaluarse únicamente por el desembolso inicial, sino por las actividades que pueden generar a futuro.

El gasoducto, además, fue presentado como una muestra de la importancia de sostener decisiones que atraviesen distintas administraciones. "En un momento donde quizás también estaba muy difícil decir que ibas a financiar con 540 millones de dólares, el gobierno anterior tomó una decisión de financiar este gasoducto que le está trayendo beneficios a este gobierno", sostuvo.

Y agregó: "Tomaste una decisión intertemporal que no importaba qué gobierno esté en el momento, lo que importaba es que iba a traer desarrollo, que iba a traer divisas".

La cuenca del río Luján, una obra planificada desde 2015

El otro caso que mencionó Asinelli fue el de la cuenca del río Luján, una obra cuya planificación comenzó en 2015, después de las inundaciones que afectaron a la ciudad y dejaron imágenes de agua dentro de la Basílica y vecinos trasladándose en botes.

El especialista recordó que aquella situación impulsó una decisión de largo plazo que, más de una década después, estaba próxima a concretarse. Según explicó, la obra no solo beneficiará a la provincia de Buenos Aires y a Luján, sino que también puede generar nuevas oportunidades económicas.

Entre los efectos que enumeró, mencionó el desarrollo del turismo receptivo religioso y la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas encuentren incentivos para invertir en la zona. "Cuando vos tomás decisiones de largo plazo en un momento te impactan justamente en este momento", señaló.

"Hay que pensar que en 2030 las obras que iniciás ahora van a generar desarrollo"

La discusión sobre el financiamiento surgió a partir de una pregunta de Fernando Meaños sobre las dificultades que enfrentan las empresas en un escenario de retracción. El conductor describió un contexto en el que los bancos no siempre encuentran condiciones para ofrecer crédito y, al mismo tiempo, muchas compañías no tienen incentivos para endeudarse porque no consiguen a quién venderle.

Frente a ese panorama, Asinelli puso el acento en la planificación y en la capacidad de sostener inversiones más allá de las urgencias. "Mientras hay una crisis o diversos proyectos que no se pueden llevar adelante o empresas que pueden cerrar, cuando vos tomás decisiones de largo plazo en un momento te impactan", explicó.

Su planteo apunta a que las obras públicas y los proyectos de infraestructura no solo generan trabajo durante su ejecución —por la contratación de personal, empresas y maquinaria—, sino que también pueden atraer nuevas actividades una vez terminados. "Lo fundamental, plan de desarrollo de largo plazo", resumió.

Y completó: "Poder pensar que en el 2030 las obras que iniciás ahora no solamente van a generar trabajo, sino que vas a atraer desarrollo cuando tomes buenas decisiones de largo plazo". Para Asinelli, esa mirada debe orientar tanto las políticas de largo alcance como las decisiones económicas de corto plazo.